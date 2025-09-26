एक पगार शेतकऱ्यांना दिला म्हणूण काय झालं? आमदाराचा पगार तर बघा...

Sandip Kapde
आमदारांचा एकूण पगार 2.80 ते 3 लाख रुपये आहे.
यामध्ये मूळ वेतन 1 लाख 82 हजार रुपये आहे.
टेलिफोनसाठी 8 हजार रुपये मिळतात.
कार्यालयीन साहित्यावर 10 हजार रुपये खर्च होतो.
पीए पगार 25 हजार आणि ड्रायव्हर पगार 20 हजार आहे.
संगणक वापरासाठी 10 हजार रुपये देण्यात येतात.
अधिवेशनासाठी 2 हजार, राज्यप्रवास व देशप्रवासासाठी 15 हजार रुपये वर्षाला मिळतात.
राज्य व देशप्रवासासाठी 32 आणि 8 वेळा विमान फुकट वापरता येते.
आमदार गाडी खरेदी करतात, व्याज सरकार देते; खासगी दवाखान्यातील 90% खर्च सरकार देते.
