लॅपटॉप 100% चार्ज झाल्यावरही चार्जर लावून ठेवल्यास काय होते?

Varsha Balhe
अनेक जण लॅपटॉप दिवसभर चार्जरला जोडून ठेवतात. पण याचा बॅटरीवर नेमका काय परिणाम होतो, जाणून घ्या.
What Happens After A Laptop Reaches 100% Charge?
esakal
आधुनिक लॅपटॉपमध्ये Battery Management System (BMS) असते. त्यामुळे बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यावर चार्जिंग थांबते आणि लॅपटॉप थेट चार्जरवरील विजेवर चालतो.
What Happens After A Laptop Reaches 100% Charge?
esakal
ओव्हरचार्जिंगचा धोका नसला तरी बॅटरी सतत 100% चार्जवर ठेवल्यास कालांतराने तिची क्षमता हळूहळू कमी होऊ शकते.
What Happens After A Laptop Reaches 100% Charge?
esakal
गेमिंग, व्हिडिओ एडिटिंग किंवा जड सॉफ्टवेअर वापरताना लॅपटॉप जास्त गरम होत असेल, तर त्याचा बॅटरीच्या आयुष्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
What Happens After A Laptop Reaches 100% Charge?
esakal
तज्ज्ञांच्या मते, बॅटरी कायम 100% किंवा 0% वर ठेवू नका. शक्यतो चार्ज 20% ते 80% दरम्यान ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
What Happens After A Laptop Reaches 100% Charge?
esakal
HP, Lenovo आणि इतर अनेक लॅपटॉपमध्ये Battery Health Manager किंवा Charge Limit फीचर असते. हे सुरू केल्यास बॅटरी 80% पर्यंतच चार्ज होते आणि तिचे आयुष्य वाढण्यास मदत होते.
What Happens After A Laptop Reaches 100% Charge?
esakal
जर लॅपटॉप कायम प्लग इन ठेवत असाल, तर दर काही दिवसांनी चार्जर काढून बॅटरीवर वापरा. यामुळे बॅटरीची कार्यक्षमता अधिक काळ टिकून राहण्यास मदत होते.
What Happens After A Laptop Reaches 100% Charge?
esakal
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What happens when phone stays plugged in after 100 percent charge
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