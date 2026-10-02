गाडी दिसताच कुत्रे तिच्या मागे का धावतात? 99% लोकांना माहीतच नाही

Varsha Balhe

गाडीच्या मागे कुत्रे का धावतात?

तुम्हीही अनेकदा पाहिलं असेल, गाडी रस्त्यावरून जात असताना कुत्रे अचानक तिच्या मागे धावतात. पण ते असं का करतात, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?

WHY DOGS CHASE CARS

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लक्ष

गाडीचा आवाज, हॉर्न आणि गाडीची हालचाल यामुळे कुत्र्यांचं लक्ष लगेच गाडीकडे जातं. गाडी जवळून गेली की ते तिच्याकडे धावू लागतात.

WHY DOGS CHASE CARS

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हालचालीमुळे

गाडी वेगाने पुढे जाताना कुत्र्यांना तिचा पाठलाग करण्याची इच्छा होऊ शकते. त्यामुळे गाडी पुढे आणि कुत्रा तिच्या मागे, असं चित्र दिसतं.

WHY DOGS CHASE CARS

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टायर

कुत्र्यांना वास खूप चांगला येतो. टायरवर वेगवेगळ्या ठिकाणचे वास लागलेले असतात. त्यामुळे गाडीचा वासही त्यांचं लक्ष वेधू शकतो.

WHY DOGS CHASE CARS

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परिसर

कुत्रे ज्या भागात राहतात तो भाग त्यांना आपला वाटतो. त्या भागातून एखादी गाडी गेली की काही कुत्रे तिच्या मागे धावून ती दूर करण्याचा प्रयत्न करतात.

WHY DOGS CHASE CARS

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राग

एखाद्या कुत्र्याला आधी गाडीमुळे भीती वाटली असेल किंवा त्याला गाडीचा त्रास झाला असेल, तर तो पुढे गाडी दिसली की तिच्या मागे धावू शकतो.

WHY DOGS CHASE CARS

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esakal

इतकं का धावतात?

गाडी सतत पुढे जात असल्यामुळे कुत्र्यांचं लक्ष तिच्यावरच राहतं. त्यामुळे काही कुत्रे गाडी दूर जाईपर्यंत तिच्या मागे धावत राहतात.

WHY DOGS CHASE CARS

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esakal

मग खरं कारण काय?

कुत्रे गाडीच्या मागे धावतात त्यामागे एकच कारण नसतं. गाडीचा आवाज, तिची हालचाल, टायरचा वास आणि आपला परिसर जपण्याची भावना यामुळे ते गाडीच्या मागे धावू शकतात.

WHY DOGS CHASE CARS

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