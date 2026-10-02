गाडी दिसताच कुत्रे तिच्या मागे का धावतात? 99% लोकांना माहीतच नाही

Varsha Balhe
तुम्हीही अनेकदा पाहिलं असेल, गाडी रस्त्यावरून जात असताना कुत्रे अचानक तिच्या मागे धावतात. पण ते असं का करतात, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?
WHY DOGS CHASE CARS
esakal
गाडीचा आवाज, हॉर्न आणि गाडीची हालचाल यामुळे कुत्र्यांचं लक्ष लगेच गाडीकडे जातं. गाडी जवळून गेली की ते तिच्याकडे धावू लागतात.
WHY DOGS CHASE CARS
esakal
गाडी वेगाने पुढे जाताना कुत्र्यांना तिचा पाठलाग करण्याची इच्छा होऊ शकते. त्यामुळे गाडी पुढे आणि कुत्रा तिच्या मागे, असं चित्र दिसतं.
WHY DOGS CHASE CARS
esakal
कुत्र्यांना वास खूप चांगला येतो. टायरवर वेगवेगळ्या ठिकाणचे वास लागलेले असतात. त्यामुळे गाडीचा वासही त्यांचं लक्ष वेधू शकतो.
WHY DOGS CHASE CARS
esakal
कुत्रे ज्या भागात राहतात तो भाग त्यांना आपला वाटतो. त्या भागातून एखादी गाडी गेली की काही कुत्रे तिच्या मागे धावून ती दूर करण्याचा प्रयत्न करतात.
WHY DOGS CHASE CARS
esakal
एखाद्या कुत्र्याला आधी गाडीमुळे भीती वाटली असेल किंवा त्याला गाडीचा त्रास झाला असेल, तर तो पुढे गाडी दिसली की तिच्या मागे धावू शकतो.
WHY DOGS CHASE CARS
esakal
गाडी सतत पुढे जात असल्यामुळे कुत्र्यांचं लक्ष तिच्यावरच राहतं. त्यामुळे काही कुत्रे गाडी दूर जाईपर्यंत तिच्या मागे धावत राहतात.
WHY DOGS CHASE CARS
esakal
कुत्रे गाडीच्या मागे धावतात त्यामागे एकच कारण नसतं. गाडीचा आवाज, तिची हालचाल, टायरचा वास आणि आपला परिसर जपण्याची भावना यामुळे ते गाडीच्या मागे धावू शकतात.
WHY DOGS CHASE CARS
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
WHY DOES PHONE NOT SHUT DOWN AT 1% BATTERY? KNOW THE REASON
esakal