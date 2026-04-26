ChatGPT वर लोक काय सर्च करतात? 2025 चा धक्कादायक अहवालाने खळबळ

Sandeep Shirguppe

ChatGPT फक्त टूल नाही

२०२५ मध्ये ChatGPT फक्त टूल नाही, तर लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला आहे.

मानसिक तणाव

मानसिक तणाव आणि नैराश्यासाठी लोक आता AI कडूनच सल्ला घेत आहेत.

नोकरी आणि AI

“नोकरी AI घेईल का?” या भीतीवर उपाय शोधण्यासाठीही ChatGPT वापरले जात आहे.

ब्रेकअपसाठीही AI

नातेसंबंध, भांडण आणि ब्रेकअपसाठीही AI मार्गदर्शन देत आहे.

वैद्यकीय रिपोर्ट

लोक वैद्यकीय रिपोर्ट समजून घेण्यासाठी डॉक्टरांपूर्वी AI कडे जात आहेत.

कागदपत्रांसाठी AI वापर

कायदेशीर सल्ला आणि कागदपत्रांसाठी AI वर अवलंबित्व वाढले आहे.

नियोजनासाठी

गुंतवणूक आणि पैशांचे नियोजनही आता AI च्या मदतीने होत आहे.

ट्रॅव्हल प्लॅनिंगसाठी ChatGPT

शिक्षण, रेसिपी, सरकारी योजना आणि ट्रॅव्हल प्लॅनिंगसाठी ChatGPT पहिली पसंती ठरत आहे.

