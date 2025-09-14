शिवराय स्वराज्यस्थापनेचा प्रयत्न करत असताना युरोपात काय परिस्थिती होती?

Sandip Kapde
इंग्लंडमध्ये १६६० साली स्टुअर्ट पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया सुरू झाली.
Shivaji maharaj
esakal
चार्ल्स दुसऱ्याचा राजकवी जॉन ड्रायडेन याने १६७५ मध्ये Aureng-Zebea Tragedy हे नाटक लिहिले.
Shivaji maharaj
esakal
त्या नाटकात चार्ल्स दुसरा आणि औरंगजेब यांचे गौरवीकरण केले गेले.
Shivaji maharaj
esakal
ड्रायडेनने दोघांच्या राजेशाही व साम्राज्यवादी प्रवृत्तींमध्ये साम्य दाखवले.
Shivaji maharaj
esakal
ऑलिव्हर क्रॉमवेल हा लोकशाही आणि धार्मिक सहिष्णुतेचा पुरस्कर्ता होता.
Shivaji maharaj
esakal
याच काळात क्रॉमवेलच्या विचारांचा पराभव होत होता.
Shivaji maharaj
esakal
शिवराय आणि क्रॉमवेल यांच्या विचारांत मानवतेचा गाभा होता.
Shivaji maharaj
esakal
एकीकडे शिवराय-क्रॉमवेल यांची मूल्यात्मक चौकट होती, तर दुसरीकडे चार्ल्स-औरंगजेब यांची.
Shivaji maharaj
esakal
शिवरायांनी क्रॉमवेलच्या पुढे जात अधिक व्यापक मूल्ये स्वीकारली.
Shivaji maharaj
esakal
त्यांचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या भागांत होते.
Shivaji maharaj
esakal
तरीही मूल्यांच्या दृष्टीने शिवरायांचे विचार जागतिक पातळीवर उठून दिसतात.
Shivaji maharaj
esakal
राजेशाही शासनप्रकार असूनही त्यांनी धार्मिक सहिष्णुता जोपासली.
Shivaji maharaj
esakal
शिवरायांनी सामाजिक सलोखा आणि स्त्रियांचे हक्क जपले.
Shivaji maharaj
esakal
त्यांच्या नेतृत्वात राजेशाही चौकटीत लोकशाही विचारांची बीजे होती.
Shivaji maharaj
esakal
प्रताप पवार यांच्या *सकलनवादी शिवराय* या पुस्तकात ही माहिती दिली आहे.
Shivaji maharaj
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.