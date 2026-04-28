सर्वात महाग पेट्रोल कोणत्या राज्यात मिळतं?

Shubham Banubakode

कुठे सर्वात महाग पेट्रोल?

भारतामध्ये पेट्रोलचे दर राज्यागणिक बदलतात. सध्या सर्वात महाग पेट्रोल आंध्र प्रदेशात मिळत आहे.

Which State Has Highest Petrol Price in India

दर इतके वेगळे का?

प्रत्येक राज्यातील कर (टॅक्स) वेगळा असल्यामुळे पेट्रोलच्या किंमतीत मोठा फरक दिसतो.

आंध्र प्रदेश आघाडीवर

सध्या आंध्र प्रदेशात पेट्रोलची किंमत साधारण 110 रुपये प्रति लिटरच्या आसपास आहे.

पुढील क्रमांक कोणाचा?

आंध्र प्रदेशनंतर तेलंगाना (सुमारे 107.50 रुपये) आणि केरळ (सुमारे 107 रुपये) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

दर रोज बदलतात

भारतामध्ये तेल कंपन्या दररोज सकाळी 6 वाजता आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीनुसार पेट्रोलचे दर अपडेट करतात.

GST च्या बाहेर पेट्रोल

पेट्रोल अजूनही वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेबाहेर आहे, त्यामुळे राज्यांना स्वतंत्रपणे कर लावता येतो.

कुठे स्वस्त मिळतं?

दिल्लीसारख्या कमी कर असलेल्या राज्यांमध्ये पेट्रोल तुलनेने स्वस्त मिळते.

राजकारणाचाही प्रभाव

सरकारी धोरणे आणि निवडणुकीच्या काळात करांमध्ये होणारे बदल यामुळे पेट्रोलच्या किमतीत चढ-उतार होत राहतात.

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

