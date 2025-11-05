ती ब्राझिलियन मॉडेल कोण? फोटो दाखवत राहुल गांधींचे निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप

सूरज यादव
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर पुन्हा एकदा मतचोरीवरून मोठा बॉम्ब टाकलाय. यावेळी त्यांनी हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत घोटाळ्याचा आरोप केला आहे.
माझ्याकडे एच फाइल्स असल्याचं म्हणत राहुल गांधी यांनी एका ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो पत्रकार परिषदेत दाखवला. या महिलेनं वेगवेगळ्या नावांनी वेगवेगळ्या बूथवर मतदान केल्याचा दावा त्यांनी केलाय.
राहुल गांधी यांनी ये कौन है असं विचारत दाखवलेला फोटो एका ब्राझिलियन मॉडेलचा असल्याचं सांगितलं. तिचा फोटो ब्राझिलमधील एका फोटोग्राफरनं काढला आहे असं ते म्हणाले.
हरियाणात या मॉडेलचा फोटो असलेल्या २२ मतदारांची नोंद आहे. त्यांची नावं वेगवेगळी आहेत. यात सीमा, सरस्वती, स्विटी, विमला अशी नावं १० वेगवेगळ्या बूथवर आहेत असंही राहुल गांधींनी म्हटलं.
राहुल गांधी म्हणाले की, हा एका ब्राझिलियन महिलेचा स्टॉक फोटो आहे. ही खरी मतदार नाहीय. जिचा संबंध नाही अशा व्यक्तीचा फोटो निवडणूक आयोगानं दिलेल्या मतदारयादीत आहे असा गौप्यस्फोटही राहुल गांधी यांनी केला.
निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे आरोप करताना जी कागदपत्रं पुरावे म्हणून सादर करतोय ती सगळी निवडणूक आयोगाकडूनच घेतली असल्याचंही राहुल गांधी यांनी सांगितलं.
ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो वापरून वेगवेगळ्या नावाने बनावट मतदार ओळखपत्र तयार केली आणि त्याच्या आधारे हरियाणात बोगस मतदान केलं गेलं होतं असा दावा राहुल गांधी यांनी केला.
माझ्याकडे सबळ पुरावा आहे की २५ लाख मतदार खोटे होते. दर ८ मतांमागे एक मतदार खोटा होता. तरीही काँग्रेस या निवडणुकी फक्त २५ हजार मतांनी पराभूत झाले असं राहुल गांधींनी सांगितलं.
