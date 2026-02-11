रितू तावडे कोण? मुंबईच्या महापौरपदी विराजमान

सूरज यादव
मुंबईत ४४ वर्षांनी भाजपचा महापौर झाला आहे. महापौरपदी रितू तावडे यांची बिनविरोध निवड आज झाली.
महापौर निवडीनंतर रितू तावडे यांचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिनंदन केलं.
मुंबईच्या महापौरपदी रितू तावडे यांच्या रुपाने अनुभवी आणि अस्सल मराठी चेहरा विराजमान झाला असल्याचं म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कौतुक केलं.
रितू तावडे या घाटकोपरमधील प्रभाग १३२ मधून दुसऱ्यांदा नगरसेवक म्हणून विजयी झाल्या आहेत.
रितू तावडे या भाजपच्या अभ्यासू नेत्या असून याआधी शिक्षण समितीचं अध्यक्षपदही त्यांनी सांभाळलं होतं.
ईशान्य मुंबईतील भाजपचा एक आक्रमक चेहरा म्हणून रितू तावडे यांची ओळख आहे. त्या महाराष्ट्र प्रदेश भाजप महिला मोर्चाच्या उपाध्यक्ष आहेत.
रितू तावडे या मराठा प्रतिष्ठा संस्थेच्या अध्यक्षा आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो महिलांना रोजगाराची संधीही त्यांनी मिळवून दिलीय.
महापौर पदासाठी महिला आरक्षण असल्यानं रितू तावडे यांची वर्णी लागलीय. त्यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव जास्त असल्यानं त्यांचं पारडं जड ठरलंय.
