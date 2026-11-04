अर्शदीप सिंगची गर्लफ्रेंड आहे तरी कोण, जिच्यासाठी विकेट घेतल्यानंतर केलं सेलिब्रेशन?

Pranali Kodre
४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी भारतीय संघाने न्यूझीलंडला ऑकलंडमध्ये पहिल्या वनडे सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत केलं.
Team India
Sakal
या सामन्यात अर्शदीप सिंगने विल यंग, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स आणि काईल जेमिसन यांच्या विकेट्स घेतल्या. त्याने १० षटकात ७० धावा देत ४ विकेट्स घेण्याची कामगिरी केली.
Arshdeep Singh
Sakal
दरम्यान, विकेट्स घेतल्यानंतर त्याने एक अनोखी डान्स स्टेप करत सेलिब्रेशन केले. हे सेलिब्रेशन त्याच्या गर्लफ्रेंडसाठी असल्याचेही त्याने नंतर स्पष्ट केले.
Arshdeep Singh Girlfriend Samreen Kaur
अर्शदीप सिंग गेल्या अनेक महिन्यांपासून समरीन कौरसोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. त्यांनी जुलैमध्ये याबाबत खुलासाही केला होता.
Arshdeep Singh Girlfriend Samreen Kaur
विशेष म्हणजे दोघांनी एकमेकांच्या नावाचे इंग्रजी अद्याक्षराचा टॅटूही त्यांच्या हातावर कोरलेला आहे.
Arshdeep Singh Girlfriend Samreen Kaur
अनेकदा अर्शदीप आणि समरिन एकत्र फिरतानाही दिसले असून त्यांनी सोशल मीडियावरही अनेकदा त्यांचे फोटो शेअर केले आहेत.
Arshdeep Singh Girlfriend Samreen Kaur
समरीन ही पंजाबी अभिनेत्री आणि मॉडेल असून तिने काही पंजाबी वेब सिरीज व म्युजिक व्हिडिओसाठी काम केले आहे.
Arshdeep Singh Girlfriend Samreen Kaur
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India's Historic Women’s World Cup Glory
Sakal