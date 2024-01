पत्नी भाजपमध्ये नवरा कुख्यात गँगस्टर, कोण आहे शरद मोहोळ?

पुण्यात शरद मोहळ याच्यावर कोथरूड परिसरात तीन गोळ्या झाडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पण नेमकं हा शरद मोहोळ आहे तरी कोण?

who is sharad mohol shot at in kothrud wife BJP connection