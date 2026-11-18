Ankur Nikam
श्री सद्गुरू शंकर महाराज हे पुण्यभूमीतील महान सिद्धयोगी आणि संत होते. महाराष्ट्रातील हजारो भक्त आजही त्यांना श्रद्धास्थानी मानतात.
Shankar Maharaj History
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शंकर महाराजांच्या जन्माची निश्चित तारीख आणि ठिकाण यांची ऐतिहासिक नोंद उपलब्ध नाही.
त्यांचा जन्म सुमारे १८०० मध्ये झाल्याची मान्यता असून मंगळवेढे आणि अंतापूरशी त्यांच्या जन्माच्या कथा जोडल्या जातात.
Shankar Maharaj History
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शंकर महाराजांचा संबंध नाथ आणि दत्त परंपरेशी जोडला जातो. अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ हे त्यांचे गुरू असल्याची भक्तांची श्रद्धा आहे.
Shankar Maharaj History
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शंकर महाराजांनी देशभर भ्रमंती करून अनेक ठिकाणी भक्तांशी संवाद साधला. या प्रवासादरम्यान त्यांनी लोकांना आध्यात्मिक मार्गदर्शन केले.
Shankar Maharaj History
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शंकर महाराजांची वेशभूषा आणि जीवनशैली इतर पारंपरिक संतांपेक्षा वेगळी होती. त्यांना अवधूत स्वरूपाचे सिद्धयोगी म्हणून ओळखले जात असे.
Shankar Maharaj History
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शंकर महाराजांनी जात-पात आणि धर्मभेदांच्या पलीकडे जाऊन भक्तीचा मार्ग दाखवला. त्यांच्या भक्तांमध्ये विविध धर्म आणि समाजघटकांतील लोकांचा समावेश होता.
Shankar Maharaj History
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शंकर महाराज भक्तांशी कधी प्रेमाने, तर कधी कठोर शब्दांत संवाद साधत असत. त्यांच्या भक्तीपरंपरेत श्रद्धा, गुरुभक्ती आणि सेवाभावाला विशेष महत्त्व होते.
Shankar Maharaj History
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शंकर महाराजांचे पुण्याशी विशेष नाते होते आणि पुण्यातील मेहेंदळेवाडा येथे त्यांच्या वास्तव्याचे उल्लेख आढळतात. पुण्यात त्यांचे अनेक भक्त होते आणि धनकवडी परिसर त्यांच्या समाधीमुळे प्रसिद्ध झाला.
Shankar Maharaj History
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शंकर महाराजांनी १९४७ मध्ये पुण्यातील धनकवडी येथे समाधी घेतली. काही चरित्रस्रोतांमध्ये समाधीची तारीख २४ एप्रिल, तर काहींमध्ये २८ एप्रिल १९४७ अशी नमूद केली आहे.
Shankar Maharaj History
esakal
वैशाख शुद्ध अष्टमीला शंकर महाराजांची पुण्यतिथी साजरी केली जाते. धनकवडीतील समाधी मंदिरात आजही महाराष्ट्रासह देशभरातून हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात.
Shankar Maharaj History
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