अजिंक्य रहाणेला 'Jinks' नाव कोणी दिलं? जाणून घ्या या नावामागची रंजक कहाणी

Varsha Balhe
भारतीय क्रिकेटमधील विश्वासार्ह फलंदाज अजिंक्य रहाणेने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. त्याच्या घोषणेनंतर 'Jinks' हे नाव पुन्हा चर्चेत आलं.
WHY IS AJINKYA RAHANE CALLED 'JINKS'?
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चाहते आणि सहकारी खेळाडू अजिंक्य रहाणेला 'Jinks' या नावाने ओळखतात. पण हे टोपणनाव कसं पडलं, याची कथा अनेकांना माहिती नाही.
WHY IS AJINKYA RAHANE CALLED 'JINKS'?
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राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना ऑस्ट्रेलियाचा महान फिरकीपटू शेन वॉर्न याला 'अजिंक्य' हे नाव उच्चारायला अवघड जात होतं.
WHY IS AJINKYA RAHANE CALLED 'JINKS'?
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यामुळे शेन वॉर्नने त्याला प्रेमाने 'Jinks' अशी हाक मारायला सुरुवात केली. पुढे हेच नाव त्याची कायमची ओळख बनलं.
WHY IS AJINKYA RAHANE CALLED 'JINKS'?
esakal
रहाणेने भारतासाठी ८५ कसोटी सामन्यांत५०७७ धावा केल्या. त्याच्या नावावर १२ शतकं आणि २६ अर्धशतकं आहेत.
WHY IS AJINKYA RAHANE CALLED 'JINKS'?
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२०२०-२१ च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीमध्ये विराट कोहलीच्या अनुपस्थितीत नेतृत्व करत रहाणेने भारताला ऑस्ट्रेलियात ऐतिहासिक मालिका विजय मिळवून दिला.
WHY IS AJINKYA RAHANE CALLED 'JINKS'?
esakal
कसोटीबरोबरच रहाणेने ९० वनडेत २९६२ धावा आणि २० टी-२० सामन्यांत भारताचं प्रतिनिधित्व करत भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगळी छाप सोडली.
WHY IS AJINKYA RAHANE CALLED 'JINKS'?
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शांत स्वभाव, जिद्द, नेतृत्व आणि ऐतिहासिक विजय... या सर्व गोष्टींसाठी अजिंक्य रहाणे उर्फ 'Jinks' भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या कायम स्मरणात राहील.
WHY IS AJINKYA RAHANE CALLED 'JINKS'?
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Ajinkya Rahane Love Story
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