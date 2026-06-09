एव्हरेस्टवर अनेक मृतदेह तसेच का ठेवले गेलेत? कारण वाचून व्हाल अचंबित

Shubham Banubakode
एव्हरेस्ट सर करताना मृत्यू झाल्यास आपला मृतदेह खाली आणू नये, अशी इच्छा अनेक गिर्यारोहक व्यक्त करतात.
गेल्या अनेक दशकांत एव्हरेस्ट मोहिमेदरम्यान 300 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यापैकी जवळपास 200 मृतदेह तिथेच आहेत.
8 हजार मीटरपेक्षा जास्त उंचीवरील भागाला 'डेथ झोन' म्हटले जाते. येथे ऑक्सिजनचे प्रमाण अत्यंत कमी असते.
अतिशय उंची, हिमस्खलनाचा धोका आणि दुर्गम परिसरामुळे मृतदेह बाहेर काढण्याची सर्वात धोकादायक मानले जाते.
एव्हरेस्टवरून मृतदेह खाली आणण्यासाठी सुमारे 25 लाख रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च येऊ शकतो. हा खर्च परवडत नाही.
अनेकांची इच्छा असते की आपला मृतदेह तिथेच राहावा, काही गिर्यारोहक तर याबाबत लेखी सूचनाही देऊन जातात.
डॉ. जेकब वीजल यांच्या मते, 'डेथ झोन'मध्ये व्यक्तीला मदतीशिवाय ठेवल्यास 10 ते 15 मिनिटांत बेशुद्ध आणि तासाभरात मृत्यू होऊ शकतो.
26 हजार फूट उंचीवरील अत्यंत वेगवान असतात त्यामुळे मृतदेह खाली आणण्याचा प्रयत्नही अनेकदा जीवावर बेतू शकतो.
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Diabetes and Fertility
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