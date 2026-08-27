देवाला नारळ का फोडतात? या परंपरेमागे दडलंय खास कारण

Varsha Balhe
हिंदू धर्मात पूजा, शुभकार्य किंवा नवीन कामाची सुरुवात करताना नारळ फोडण्याची परंपरा आहे. पण देवासमोर नारळच का फोडला जातो? यामागे अहंकाराचा त्याग, मनाची शुद्धता आणि देवाप्रती समर्पण असा खास आध्यात्मिक अर्थ असल्याचं मानलं जातं.
नारळाचं बाहेरील कवच कडक असतं. हे कवच माणसाच्या अहंकार आणि कठोर स्वभावाचं प्रतीक मानलं जातं. नारळ फोडणं म्हणजे आपला अहंकार बाजूला ठेवून देवासमोर नम्र होण्याचा संदेश, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
नारळाचं कवच फोडल्यानंतर आतला पांढरा आणि मऊ भाग दिसतो. हा भाग मनाची निर्मळता आणि पवित्रतेचं प्रतीक मानला जातो. देवापुढे मनातील वाईट विचार दूर करून शुद्ध अंतःकरणाने प्रार्थना करावी, असा यामागचा संदेश आहे.
नारळाला ‘श्रीफळ’ असंही म्हटलं जातं. शुभ कार्यात नारळ अर्पण केल्याने देवाची कृपा मिळावी आणि कामात कोणतेही अडथळे येऊ नयेत, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे गृहप्रवेश, वाहन खरेदी किंवा नवीन व्यवसायाच्या सुरुवातीला नारळ फोडला जातो.
नारळावर तीन डोळ्यांसारखे ठिपके असतात. धार्मिक मान्यतेनुसार त्यांचा संबंध भगवान शिवाच्या त्रिनेत्राशी जोडला जातो. त्यामुळे नारळ भगवान शिवाला प्रिय असल्याचीही श्रद्धा आहे.
नारळाला पूजेमध्ये सात्त्विक अर्पण मानलं जातं. काही धार्मिक कथांमध्ये नारळाला जुन्या बलिदानाच्या प्रथेला पर्याय म्हणून पाहिलं जातं. त्यामुळे देवाला नारळ अर्पण करण्यामागे त्याग आणि समर्पणाचा भाव असल्याचं मानलं जातं.
देवाला नारळ अर्पण करणं ही केवळ एक परंपरा नसून त्यामागे अहंकार सोडणे, मन शुद्ध ठेवणे आणि देवाप्रती समर्पण व्यक्त करणे असा आध्यात्मिक संदेश असल्याचं मानलं जातं.
सदर माहिती फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
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