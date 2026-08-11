काही लोक झोपेत का बोलतात? यामागे नेमकं कारण काय?

Varsha Balhe

झोपेत बोलण्याची सवय का लागते?

तुम्ही किंवा तुमच्या आसपासची व्यक्ती झोपेत बोलते का? यामागे अनेक कारणं असू शकतात. याला वैद्यकीय भाषेत ‘स्लीप टॉकिंग’ (Somniloquy) म्हणतात.

Sleep Talking Causes

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स्लीप टॉकिंग म्हणजे नेमकं काय?

झोपेत असताना नकळत बोलणे, शब्द उच्चारणे किंवा एखाद्याशी संवाद साधल्यासारखे बोलणे याला स्लीप टॉकिंग म्हणतात. ही समस्या अनेकदा निरुपद्रवी असते.

Sleep Talking Causes

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esakal

झोपेत बोलताना मेंदूत काय होतं?

झोपेच्या काही टप्प्यांमध्ये मेंदू पूर्णपणे शांत नसतो. जागृत आणि झोपेच्या अवस्थेतील संक्रमणादरम्यान काही लोकांच्या तोंडून नकळत शब्द बाहेर पडू शकतात.

Sleep Talking Causes

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esakal

ताणतणावही असू शकतो कारण!

दिवसभराचा मानसिक ताण, चिंता किंवा सतत विचार करण्याची सवय याचा झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काही जण झोपेत बोलू शकतात.

Sleep Talking Causes

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esakal

अपूर्ण झोपेमुळेही होऊ शकतं

दररोज पुरेशी झोप न मिळणे किंवा झोपेचे वेळापत्रक बिघडणे यामुळे झोपेचे चक्र प्रभावित होऊ शकते. अशावेळी स्लीप टॉकिंग होण्याची शक्यता वाढू शकते.

Sleep Talking Causes

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esakal

ताप किंवा आजारपणाचा परिणाम

ताप, आजारपण किंवा शरीराची अस्वस्थता यामुळे झोपेत वारंवार व्यत्यय येऊ शकतो. परिणामी काही लोक झोपेत बोलताना दिसतात.

Sleep Talking Causes

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esakal

अनुवंशिकताही कारणीभूत?

कुटुंबातील इतर सदस्यांना झोपेत बोलण्याची सवय असल्यास काही लोकांमध्ये ही प्रवृत्ती दिसू शकते. म्हणजेच यामध्ये अनुवंशिकतेचाही काही संबंध असू शकतो.

Sleep Talking Causes

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esakal

अल्कोहोल आणि काही औषधांचाही परिणाम

अल्कोहोलचे सेवन किंवा काही औषधांमुळे झोपेच्या पद्धतीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे झोपेत बोलण्याची शक्यता वाढू शकते. बहुतेक वेळा स्लीप टॉकिंग गंभीर समस्या नसते.

Sleep Talking Causes

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esakal

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