काही लोक झोपेत का बोलतात? यामागे नेमकं कारण काय?

Varsha Balhe
तुम्ही किंवा तुमच्या आसपासची व्यक्ती झोपेत बोलते का? यामागे अनेक कारणं असू शकतात. याला वैद्यकीय भाषेत ‘स्लीप टॉकिंग’ (Somniloquy) म्हणतात.
Sleep Talking Causes
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झोपेत असताना नकळत बोलणे, शब्द उच्चारणे किंवा एखाद्याशी संवाद साधल्यासारखे बोलणे याला स्लीप टॉकिंग म्हणतात. ही समस्या अनेकदा निरुपद्रवी असते.
Sleep Talking Causes
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झोपेच्या काही टप्प्यांमध्ये मेंदू पूर्णपणे शांत नसतो. जागृत आणि झोपेच्या अवस्थेतील संक्रमणादरम्यान काही लोकांच्या तोंडून नकळत शब्द बाहेर पडू शकतात.
Sleep Talking Causes
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दिवसभराचा मानसिक ताण, चिंता किंवा सतत विचार करण्याची सवय याचा झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काही जण झोपेत बोलू शकतात.
Sleep Talking Causes
esakal
दररोज पुरेशी झोप न मिळणे किंवा झोपेचे वेळापत्रक बिघडणे यामुळे झोपेचे चक्र प्रभावित होऊ शकते. अशावेळी स्लीप टॉकिंग होण्याची शक्यता वाढू शकते.
Sleep Talking Causes
esakal
ताप, आजारपण किंवा शरीराची अस्वस्थता यामुळे झोपेत वारंवार व्यत्यय येऊ शकतो. परिणामी काही लोक झोपेत बोलताना दिसतात.
Sleep Talking Causes
esakal
कुटुंबातील इतर सदस्यांना झोपेत बोलण्याची सवय असल्यास काही लोकांमध्ये ही प्रवृत्ती दिसू शकते. म्हणजेच यामध्ये अनुवंशिकतेचाही काही संबंध असू शकतो.
Sleep Talking Causes
esakal
अल्कोहोलचे सेवन किंवा काही औषधांमुळे झोपेच्या पद्धतीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे झोपेत बोलण्याची शक्यता वाढू शकते. बहुतेक वेळा स्लीप टॉकिंग गंभीर समस्या नसते.
Sleep Talking Causes
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