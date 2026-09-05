फ्रिजमध्ये ठेवलेलं पीठ काळं का पडतं? ही चूक तर तुम्ही करत नाही ना?

Varsha Balhe
फ्रिजमध्ये ठेवलेलं मळलेलं पीठ काही वेळाने काळपट पडतं. असं का होतं, यामागे नेमकं काय कारण आहे, हे जाणून घेऊया.
WHY DOES DOUGH TURN BLACK IN THE FRIDGE?
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मळलेल्या पिठाचा हवेशी संपर्क आल्यास त्यातील काही घटक ऑक्सिजनसोबत प्रतिक्रिया देतात. या प्रक्रियेमुळे पिठाचा रंग काळपट दिसू शकतो.
WHY DOES DOUGH TURN BLACK IN THE FRIDGE?
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पीठ उघड्या किंवा सैल झाकलेल्या भांड्यात ठेवल्यास त्याचा हवेबरोबर जास्त संपर्क होतो. त्यामुळे वरचा थर लवकर सुकून रंग बदलू शकतो.
WHY DOES DOUGH TURN BLACK IN THE FRIDGE?
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पीठ मळल्यानंतर त्यावर थोडं तेल किंवा तूप लावल्यास त्याचा वरचा भाग कोरडा होण्यापासून वाचण्यास मदत होते.
WHY DOES DOUGH TURN BLACK IN THE FRIDGE?
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मळलेलं पीठ थेट उघडं फ्रिजमध्ये ठेवू नका. ते व्यवस्थित झाकून किंवा एअरटाईट डब्यात ठेवणं अधिक योग्य ठरतं.
WHY DOES DOUGH TURN BLACK IN THE FRIDGE?
esakal
पीठ खूप दिवस फ्रिजमध्ये ठेवण्याऐवजी शक्यतो कमी कालावधीत वापरणं चांगलं. जास्त काळ ठेवल्यास त्याचा रंग, वास आणि पोत बदलू शकतो.
WHY DOES DOUGH TURN BLACK IN THE FRIDGE?
esakal
फ्रिजमध्ये पीठ काळं पडण्यामागे नेहमीच एकच कारण असेल असं नाही. मात्र हवा, एन्झाईम्स, ओलावा आणि जास्त वेळ साठवणं यामुळे हा बदल होऊ शकतो.
WHY DOES DOUGH TURN BLACK IN THE FRIDGE?
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