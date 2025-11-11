प्रकाश आमटे यांना बिबट्या पाळण्याचा अधिकार का आहे?

Pranali Kodre
ज्येष्ठ समाजिक कार्यकर्ते प्रकाश आमटे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी यांनी आदिवासी व वन्य प्राण्यांसाठी केलेलं कार्य कौतुकास्पद असून त्यासाठी त्यांचं जगभर कौतुक झालेलं आहे.
त्यांच्यात प्रयत्नातून हेमलकसा उभारलं गेलं, जिथे आदिवासींसाठी आरोग्यसेवा सुरू झाली आणि मग प्राण्यांसाठी अनाथालय सुरू झालं.
साल १९७३ मध्ये जंगलात आदिवासींकडून वाचवलेलं माकडाचं पिल्लू ही प्राण्यांच्या अनाथलायची सुरुवात ठरली.
माकडाच्या पिल्लापासून सुरू झालेल्या अनाथलयात आता अस्वल, बिबट्या, हरणं, कुत्रे, मांजर, वाघ असे अनेक प्राणी एकत्र राहतात.
प्रकाश आमटे हे हिंस्त्र प्राणी असले तरी त्यांचा प्रेमाने सांभाळ करतात, त्यामुळे सर्वच प्राणी इथे एकत्र आनंदाने राहतात.
मात्र, दोन दशकांहून अधिक काळ हे अनाथालय चालवल्यानंतर वन खात्याने हे अनाथालय “बेकायदेशीर” ठरवत नोटीस दिली.
यामुळे २००२ मध्ये भारत सरकारकडून मिळालेला पद्मश्री पुरस्कार प्रकाश आमटे यांनी परत करण्याचा निर्णय घेतला.
हे प्रकरण माध्यमांनीही उचलून धरलं आणि शेवटी केंद्र सरकारने कारवाई थांबवली.
प्रकाश आमटे यांना कायद्याने जरी बिबट्या किंवा कोणताही वन्य प्राणी पाळण्याचा अधिकार मिळाला नसला, तरी त्यांच्या नैतिकतेने आणि कार्याने त्यांनी तो मिळवला आहे.
त्यांनी प्राण्यांना त्यांच घर दिलं, ते या प्राण्यांचे मालक ऐवजी पालक बनले.
