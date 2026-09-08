गणपतीला दुर्वाच का वाहतात? बाप्पाच्या पूजेत दूर्वांना इतकं महत्त्व का?

Varsha Balhe
गणपतीच्या पूजेत दूर्वांना विशेष महत्त्व आहे. बाप्पाला दूर्वा अतिशय प्रिय असल्याने गणेशपूजेच्या वेळी आवर्जून दूर्वा अर्पण केल्या जातात.
WHY DURVA IS OFFERED TO LORD GANESHA
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आज आपण गणपतीला दूर्वा का वाहतात आणि त्यामागे नेमकी काय कथा आहे, हे जाणून घेणार आहोत.
WHY DURVA IS OFFERED TO LORD GANESHA
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पौराणिक कथेनुसार, अनलासूर नावाच्या राक्षसाने ऋषी-मुनी आणि देवतांना त्रास दिला होता. त्याचा नाश करण्यासाठी गणपतीने त्याला गिळून टाकले.
WHY DURVA IS OFFERED TO LORD GANESHA
esakal
अनलासूराला गिळल्यानंतर गणपतीच्या पोटात प्रचंड उष्णता आणि जळजळ होऊ लागली. त्यामुळे त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागला.
WHY DURVA IS OFFERED TO LORD GANESHA
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त्यावेळी कश्यप ऋषींनी गणपतीला २१ दूर्वांच्या जुड्या अर्पण केल्या. दूर्वांमुळे गणपतीच्या शरीरातील उष्णता शांत झाली, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.
WHY DURVA IS OFFERED TO LORD GANESHA
esakal
तेव्हापासून गणपतीला दूर्वा अर्पण करण्याची परंपरा सुरू झाली, असे मानले जाते. विशेषतः २१ दूर्वांची जुडी गणरायाला वाहण्याची प्रथा आहे.
WHY DURVA IS OFFERED TO LORD GANESHA
esakal
दूर्वा ही एक औषधी वनस्पतीही मानली जाते. त्यामुळे धार्मिक महत्त्वासोबतच दूर्वांचे आयुर्वेदिक महत्त्वही सांगितले जाते. म्हणूनच गणपतीच्या पूजेत दूर्वांना विशेष स्थान मिळाले आहे.
WHY DURVA IS OFFERED TO LORD GANESHA
esakal
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