लिफ्टमध्ये बटणे नेहमी उभीच का असतात? रोज लिफ्ट वापरता, पण हे कधी लक्षात आलं का?

Varsha Balhe
रोज वापरतो, पण कधी विचार केलाय? लिफ्टमधील बटणे आडवी नसून उभीच का असतात?
Why Are Lift Buttons Vertical?
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आपण मजले नेहमी खालून वर मोजतो, त्यामुळे बटणांची रचनाही तशीच केली जाते.
Why Are Lift Buttons Vertical?
esakal
मेंदूला समजायला सोपं उभी रचना असल्यामुळे हवा असलेला मजला पटकन शोधता येतो.
Why Are Lift Buttons Vertical?
esakal
कमी जागेत जास्त बटणे आडव्या पॅनेलपेक्षा उभ्या पॅनेलमध्ये कमी जागा लागते.
Why Are Lift Buttons Vertical?
esakal
उंच इमारतींसाठी फायदेशीर 50-60 मजल्यांच्या इमारतींमध्ये एका ओळीत सर्व बटणे बसवणे अशक्य ठरते.
Why Are Lift Buttons Vertical?
esakal
फक्त मजल्यांची बटणे नसतात डोअर ओपन, डोअर क्लोज, अलार्म आणि इमर्जन्सी बटणांसाठीही जागा लागते.
Why Are Lift Buttons Vertical?
esakal
हॉस्पिटल किंवा व्हीलचेअर वापरणाऱ्यांसाठी काही लिफ्टमध्ये बटणे कमी उंचीवर किंवा वेगळ्या पद्धतीने लावली जातात.
Why Are Lift Buttons Vertical?
esakal
जगभरातील बहुतेक लिफ्टमध्ये बटणांची रचना उभी ठेवली जाते. त्यामागे आहे विज्ञान, सोय आणि जागेची बचत!
Why Are Lift Buttons Vertical?
esakal
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