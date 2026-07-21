FIFA World Cup जिंकल्यानंतर खेळाडू गोलपोस्टचं जाळं का कापतात? कारण ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल!

Varsha Balhe
फिफा विश्वचषक जिंकल्यानंतर अनेक खेळाडू गोलपोस्टचं जाळं कापताना दिसतात. पण यामागचं खरं कारण काय?
Why Do FIFA World Cup Winners Cut the Goal Net?
esakal
ही परंपरा अनेक दशकांपासून सुरू आहे. मोठं विजेतेपद मिळाल्यानंतर खेळाडू हा खास क्षण कायमचा जपण्यासाठी जाळ्याचा एक तुकडा ठेवतात.
Why Do FIFA World Cup Winners Cut the Goal Net?
esakal
गोलपोस्टचं जाळं हा विजयाचा ऐतिहासिक पुरावा मानला जातो. त्यामुळे अनेक खेळाडू ते आठवण म्हणून घरी घेऊन जातात.
Why Do FIFA World Cup Winners Cut the Goal Net?
esakal
काही खेळाडू हा जाळ्याचा तुकडा फ्रेम करून ठेवतात, तर काहीजण तो आपल्या ट्रॉफी किंवा पदकांसोबत जपून ठेवतात.
Why Do FIFA World Cup Winners Cut the Goal Net?
esakal
ही परंपरा फक्त फिफा विश्वचषक पुरती मर्यादित नाही. अनेक मोठ्या फुटबॉल स्पर्धांमध्येही विजेता संघ असंच करतो.
Why Do FIFA World Cup Winners Cut the Goal Net?
esakal
यामागे कोणताही अधिकृत फिफा नियम नाही. मात्र, सामन्यानंतर आयोजकांच्या परवानगीनेच जाळं कापलं जातं.
Why Do FIFA World Cup Winners Cut the Goal Net?
esakal
स्पेनने फिफा विश्वचषक २०२६ जिंकल्यानंतरही खेळाडूंनी हीच परंपरा कायम ठेवत गोलपोस्टचं जाळं कापलं.
Why Do FIFA World Cup Winners Cut the Goal Net?
esakal
म्हणूनच ट्रॉफीसोबत गोलपोस्टच्या जाळ्याचा छोटासा तुकडाही खेळाडूंसाठी आयुष्यभराची अमूल्य आठवण ठरतो.
Why Do FIFA World Cup Winners Cut the Goal Net?
esakal
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Rohit Sharma - Virat Kohli
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