सुंदर मुली नेहमी छपरी मुलांच्या प्रेमात का पडतात?

Shubham Banubakode

मुलींच्या निवडीमागचं गूढ काय?

चांगल्या घरातील मुली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांच्या प्रेमात का पडतात? हा प्रश्न अनेक पालकांना सतावत असतो. या मागचं मानसशास्त्र उलगडलं आहे.

esakal

‘सायकॉलॉजिकल ट्रॅप’ म्हणजे काय?

महाराष्ट्र पोलीस दलातील PSI मोसमी कटरे यांच्या मते, हे एक प्रकारचं मानसिक जाळं आहे. मुलींना नकळत एका वेगळ्या आकर्षणात ओढलं जातं.

‘क्वीन’ असल्याचा भास

गुंड प्रवृत्तीच्या मुलाचे मित्र तिला ‘वहिनी’ म्हणून संबोधतात, विशेष वागणूक देतात. त्यामुळे मुलीला आपण खास आहोत, ‘राणी’ आहोत असा भास निर्माण होतो.

बॉडीगार्डसारखी वागणूक

त्या मुलासोबत फिरताना त्याचे मित्र तिच्या भोवती असतात. ही सुरक्षा आणि लक्ष मिळाल्यामुळे ती स्वतःला सुरक्षित आणि महत्त्वाची समजू लागते.

चित्रपटातील हिरोची भावना

कोणी तिच्याकडे पाहिलं आणि त्या मुलाने प्रतिक्रिया दिली, तर तिला तो ‘हिरो’ वाटू लागतो.

समाजातील खरी प्रतिमा वेगळी

अशा मुलांची समाजात प्रतिमा चांगली नसते. लोक त्यांना घाबरत नाहीत, तर त्यांच्या वर्तनामुळे दूर राहतात.

भविष्याचा मोठा धोका

तात्पुरत्या आकर्षणासाठी घेतलेला निर्णय आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतो. गुन्हेगारी जगात ओढलं जाण्याचा धोका वाढतो.

खरा ‘हिरो’ कोण?

नियम मोडणारा नाही, तर नियम पाळणारा आणि महिलांचा आदर करणारा व्यक्तीच खरा हिरो असतो.

