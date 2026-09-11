Puran Poli : देवाला पुरणपोळी का दाखवतात? नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा काय?

Sandeep Shirguppe
महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये सण-उत्सवाच्या दिवशी पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. पण यामागचं कारण तुम्हाला माहिती आहे का?
Wrong Food Combinations with Puran Poli
Sakal
पुरणपोळी गोड असल्याने ती आनंद, समाधान आणि मंगलतेचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे शुभ प्रसंगी तिचा नैवेद्य दाखवला जातो.
Puran Poli
Sakal
पुरणपोळीमध्ये डाळ, गूळ, गहू आणि तूप यांसारखे पदार्थ वापरले जातात. त्यामुळे ती घरातील समृद्धी आणि भरभराटीचे प्रतीक मानली जाते.
Puran Poli
sakal
होळी, गुढीपाडवा आणि विविध धार्मिक सणांमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक घरांत पुरणपोळी आवर्जून केली जाते. या दिवशी ती देवाला अर्पण करण्याची प्रथा आहे.
Puran Poli
sakal
पुरणपोळी तयार करण्यासाठी वेळ आणि मेहनत लागते. प्रेमाने आणि मेहनतीने बनवलेले अन्न प्रथम देवाला अर्पण करावे, अशी अनेक कुटुंबांची श्रद्धा आहे.
Puran Poli
sakal
देवाला अर्पण केलेली पुरणपोळी नंतर कुटुंबीय प्रसाद म्हणून खातात. त्यामुळे अन्नाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची भावनाही या परंपरेत आहे.
Puran Poli
sakal
पुरणपोळी हा केवळ सणाचा पदार्थ नाही. महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीत आणि धार्मिक परंपरेत तिला विशेष स्थान मिळाले आहे.
Puran Poli
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