Puran Poli : देवाला पुरणपोळी का दाखवतात? नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा काय?

Sandeep Shirguppe

देवाला पुरणपोळी का दाखवतात?

महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये सण-उत्सवाच्या दिवशी पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. पण यामागचं कारण तुम्हाला माहिती आहे का?

Wrong Food Combinations with Puran Poli

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Sakal

गोड पदार्थ शुभ

पुरणपोळी गोड असल्याने ती आनंद, समाधान आणि मंगलतेचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे शुभ प्रसंगी तिचा नैवेद्य दाखवला जातो.

Puran Poli

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Sakal

समृद्धीचे प्रतीक

पुरणपोळीमध्ये डाळ, गूळ, गहू आणि तूप यांसारखे पदार्थ वापरले जातात. त्यामुळे ती घरातील समृद्धी आणि भरभराटीचे प्रतीक मानली जाते.

Puran Poli

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सणांची खासियत

होळी, गुढीपाडवा आणि विविध धार्मिक सणांमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक घरांत पुरणपोळी आवर्जून केली जाते. या दिवशी ती देवाला अर्पण करण्याची प्रथा आहे.

Puran Poli

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मेहनतीचे अन्न

पुरणपोळी तयार करण्यासाठी वेळ आणि मेहनत लागते. प्रेमाने आणि मेहनतीने बनवलेले अन्न प्रथम देवाला अर्पण करावे, अशी अनेक कुटुंबांची श्रद्धा आहे.

Puran Poli

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sakal 

नैवेद्य ते प्रसाद

देवाला अर्पण केलेली पुरणपोळी नंतर कुटुंबीय प्रसाद म्हणून खातात. त्यामुळे अन्नाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची भावनाही या परंपरेत आहे.

Puran Poli

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sakal 

एक खास गोष्ट

पुरणपोळी हा केवळ सणाचा पदार्थ नाही. महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीत आणि धार्मिक परंपरेत तिला विशेष स्थान मिळाले आहे.

Puran Poli

| sakal

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