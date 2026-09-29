पुरुषांनी मखाना का खावा? रोजच्या आहारात या छोट्या पदार्थाचा समावेश केल्याने काय होते?

Varsha Balhe
मखाना हा हलका आणि पौष्टिक पदार्थ आहे. पुरुषांनीही तो रोजच्या आहारात स्नॅक म्हणून घेऊ शकतात.
Why should married men eat makhana
esakal
मखाना खाल्ल्याने शरीराला ऊर्जा मिळण्यास मदत होते. यामध्ये प्रोटीन, फायबर आणि काही महत्त्वाचे पोषक घटक असतात.
Why should married men eat makhana
esakal
पुरुषांच्या आरोग्यासाठी मखाना कसा फायदेशीर ठरू शकतो, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.
Why should married men eat makhana
esakal
मखान्यामध्ये मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमसारखे पोषक घटक असतात. त्यामुळे हाडे आणि शरीराच्या आरोग्यासाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो.
Why should married men eat makhana
esakal
मखान्यामध्ये फायबर असल्यामुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते. त्यामुळे अवेळी खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Why should married men eat makhana
esakal
जिम किंवा व्यायाम करणाऱ्या पुरुषांसाठी मखाना हा हलका स्नॅक ठरू शकतो. यातील प्रोटीन स्नायूंच्या आरोग्यासाठी उपयोगी ठरते.
Why should married men eat makhana
esakal
मखान्यामध्ये सोडियम कमी असल्याने आणि मॅग्नेशियम असल्याने तो संतुलित आहाराचा भाग होऊ शकतो. मात्र, रक्तदाबावर त्याचा थेट उपचार होतो असे म्हणता येत नाही.
Why should married men eat makhana
esakal
मखान्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याचे अनेकदा सांगितले जाते. तरीही मधुमेह असणाऱ्यांनी त्याचे प्रमाण आणि आहार डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ठरवावे.
Why should married men eat makhana
esakal
मखाना खाण्याचे अनेक फायदे असले तरी तो कोणत्याही आजारावरचा उपचार नाही. भाजून किंवा कमी तेलात तयार केलेला मखाना आहारात योग्य प्रमाणात घेणे चांगले.
Why should married men eat makhana
esakal
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