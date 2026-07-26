विमानात मोबाईल फ्लाइट मोडवर का ठेवावा लागतो? जाणून घ्या 7 महत्त्वाची कारणं

Varsha Balhe
विमानात बसल्यानंतर मोबाईल फ्लाइट मोड वर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या जातात. यामागे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित महत्त्वाचे कारण असते.
Why Airplane Mode is Important
esakal
मोबाईलमधून सतत रेडिओ सिग्नल बाहेर पडत असतात. हे सिग्नल विमानाच्या काही इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणांमध्ये व्यत्यय आणू शकतात.
Why Airplane Mode is Important
esakal
मोबाईलचे सिग्नल पायलट आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) यांच्यातील संवादात खरखर किंवा आवाज निर्माण करू शकतात.
Why Airplane Mode is Important
esakal
एका मोबाईलमुळे मोठी समस्या होत नाही. मात्र, शेकडो प्रवाशांचे फोन सुरू राहिल्यास सिग्नलचा एकत्रित परिणाम होऊ शकतो.
Why Airplane Mode is Important
esakal
विमान वेगाने प्रवास करत असल्याने मोबाईल सतत नवीन सेल टॉवर शोधत राहतो. त्यामुळे जमिनीवरील मोबाईल नेटवर्कवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
Why Airplane Mode is Important
esakal
याच कारणांमुळे जगभरातील बहुतांश विमान कंपन्या टेकऑफ आणि लँडिंगदरम्यान Flight Mode वापरणे अनिवार्य करतात.
Why Airplane Mode is Important
esakal
विमान प्रवासादरम्यान मोबाईल Flight Mode वर ठेवल्यास सुरक्षितता वाढते आणि विमानातील संप्रेषण यंत्रणा सुरळीत काम करण्यास मदत होते.
Why Airplane Mode is Important
esakal
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