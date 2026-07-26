विमानात मोबाईल फ्लाइट मोडवर का ठेवावा लागतो? जाणून घ्या 7 महत्त्वाची कारणं

Varsha Balhe

फ्लाइट मोड का आवश्यक?

विमानात बसल्यानंतर मोबाईल फ्लाइट मोड वर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या जातात. यामागे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित महत्त्वाचे कारण असते.

Why Airplane Mode is Important

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सिग्नलमुळे अडथळा

मोबाईलमधून सतत रेडिओ सिग्नल बाहेर पडत असतात. हे सिग्नल विमानाच्या काही इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणांमध्ये व्यत्यय आणू शकतात.

Why Airplane Mode is Important

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पायलटच्या संवादावर परिणाम

मोबाईलचे सिग्नल पायलट आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) यांच्यातील संवादात खरखर किंवा आवाज निर्माण करू शकतात.

Why Airplane Mode is Important

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एक फोन नाही, शेकडो फोन

एका मोबाईलमुळे मोठी समस्या होत नाही. मात्र, शेकडो प्रवाशांचे फोन सुरू राहिल्यास सिग्नलचा एकत्रित परिणाम होऊ शकतो.

Why Airplane Mode is Important

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नेटवर्कवर ताण

विमान वेगाने प्रवास करत असल्याने मोबाईल सतत नवीन सेल टॉवर शोधत राहतो. त्यामुळे जमिनीवरील मोबाईल नेटवर्कवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

Why Airplane Mode is Important

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सुरक्षिततेसाठी नियम

याच कारणांमुळे जगभरातील बहुतांश विमान कंपन्या टेकऑफ आणि लँडिंगदरम्यान Flight Mode वापरणे अनिवार्य करतात.

Why Airplane Mode is Important

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वापरणेच योग्य

विमान प्रवासादरम्यान मोबाईल Flight Mode वर ठेवल्यास सुरक्षितता वाढते आणि विमानातील संप्रेषण यंत्रणा सुरळीत काम करण्यास मदत होते.

Why Airplane Mode is Important

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Side Effects of Drinking Too Much Tea

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