स्पेसमध्ये शरीरसंबंध का टाळले जातात? NASA ने सांगितलं यामागचं मोठं कारण

Shubham Banubakode
अंतराळ स्थानकात एकत्र राहणाऱ्या अंतराळवीरांना शारीरिक संबंध ठेवणे शक्य असते का? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात पडतो.
Why physical relation Is Not Allowed in Space
esakal
अमेरिकेची अंतराळ संस्था NASA अंतराळ मोहिमेदरम्यान अंतराळवीरांना शारीरिक संबंध ठेवण्यास परवानगी देत नाही.
Why physical relation Is Not Allowed in Space
esakal
अंतराळात एखादी महिला गर्भवती झाल्यास आई आणि गर्भातील बाळ दोघांनाही गंभीर आरोग्यधोके निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे शरीर संबंध टाळले जातात.
Why physical relation Is Not Allowed in Space
esakal
अंतराळात गुरुत्वाकर्षण जवळपास नसते. त्यामुळे शरीरातील अनेक नैसर्गिक प्रक्रिया बदलतात आणि दैनंदिन हालचालीही अधिक कठीण होतात.
Why physical relation Is Not Allowed in Space
esakal
अंतराळात पृथ्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात कॉस्मिक रेडिएशन असते. संशोधकांच्या मते, गर्भाच्या वाढीवर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असू शकते.
Why physical relation Is Not Allowed in Space
esakal
दीर्घकाळ अंतराळात राहिल्यास स्नायू कमकुवत होणे, हाडांची झीज होणे आणि रक्ताभिसरणात बदल होणे यांसारखे परिणाम दिसून येतात.
Why physical relation Is Not Allowed in Space
esakal
झिरो ग्रॅव्हिटीमध्ये शरीर एका जागी स्थिर राहत नाही. त्यामुळे शारीरिक जवळीक साधणे तांत्रिकदृष्ट्याही अत्यंत अवघड असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
Why physical relation Is Not Allowed in Space
esakal
अंतराळ मोहिमा या वैज्ञानिक संशोधनासाठी असतात. त्यामुळे सुरक्षितता, आरोग्य आणि मिशनचे उद्दिष्ट यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.
Why physical relation Is Not Allowed in Space
esakal
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Thakur Wada Amravati, Ghatladki village
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