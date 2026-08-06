माऊसच्या खाली लाल लाईट का दिसतो? फक्त लाईट नाही, यामागे आहे भन्नाट टेक्नॉलॉजी!

Varsha Balhe
माऊसच्या खाली दिसणारा लाल लाईट फक्त शोभेसाठी नसतो! त्याच्या मदतीने माऊस आपण किती आणि कोणत्या दिशेने हलवला हे ओळखतो आणि त्यानुसार स्क्रीनवरील कर्सर हलतो. पण हे नेमकं कसं घडतं?
आधुनिक ऑप्टिकल माऊसमध्ये खाली असलेल्या बॉलऐवजी LED आणि इमेज सेन्सर वापरला जातो. LED पृष्ठभागावर प्रकाश टाकतो, तर सेन्सर त्या पृष्ठभागातील सूक्ष्म बदल टिपतो.
माऊसच्या खाली असलेला LED टेबल किंवा माऊसपॅडवर प्रकाश टाकतो. त्यामुळे माऊसच्या सेन्सरला खालील पृष्ठभागावरील सूक्ष्म टेक्स्चर आणि हालचाली ओळखता येतात.
माऊसमधीलऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक सेन्सर पृष्ठभागाची अतिशय वेगाने अनेक छायाचित्रे घेतो. माऊस हलवल्यावर या छायाचित्रांमध्ये दिसणारे छोटे-छोटे बदल सेन्सर टिपतो.
माऊस हलवल्यावर सेन्सरने टिपलेल्या प्रतिमांची तुलना केली जाते. त्यातून माऊस उजवीकडे, डावीकडे, वर किंवा खाली किती हलला हे ठरवले जाते आणि त्यानुसार कॉम्प्युटरला सिग्नल पाठवला जातो.
लाल LED वापरण्यामागे काही कारणे आहेत. लाल प्रकाशासाठी सेन्सर संवेदनशील असतात आणि LED तंत्रज्ञानाच्या सुरुवातीच्या काळात लाल LED स्वस्त, सोपे आणि कमी वीज वापरणारे होते.
थेट नाही! लाल LED पृष्ठभागावर प्रकाश टाकतो, सेन्सर त्यातील बदल टिपतो आणि प्रोसेसर माऊसची हालचाल मोजतो. त्यानंतर कॉम्प्युटरला सिग्नल मिळतो आणि स्क्रीनवर कर्सर हलतो.
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Why Does the Moon Seem to Follow Us?
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