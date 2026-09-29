मंगळवारी येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थीला 'अंगारकी' का म्हणतात?

Pranali Kodre
मराठी महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चौथा दिवशी संकष्ट चतुर्थी म्हणून ओळखला जातो. ज्यादिवशी भगवान गणेशाचे आराधना केली जाते.
Why Is Tuesday Sankashti Chaturthi Called Angaraki
Sakal
पण जर ही संकष्टी चतुर्थी जर मंगळवारी आली, तर तिला अंगारकी चतुर्थी म्हटलं जातं. हा दिवस गणेश उपासनेसाठी महत्त्वाचाही मानला जातो.
Why Is Tuesday Sankashti Chaturthi Called Angaraki
Sakal
अंगारक हा संस्कृत शब्द आहे, ज्याचा अर्थ मंगळ ग्रह असा होतो. त्यामुळे मंगळवारी येणाऱ्या चतुर्थीला अंगारकी चतुर्थी अस म्हणतात.
Why Is Tuesday Sankashti Chaturthi Called Angaraki
Sakal
यामागे एक पौराणिक कथाही सांगितली जाते.या कथेनुसार भारद्वाज ऋषींचे पुत्र 'अंगारक' (मंगळ ग्रह) हे श्रीगणेशाचे भक्त होते. त्यांनी अत्यंत कडक तपश्चर्या केली होती.
Why Is Tuesday Sankashti Chaturthi Called Angaraki
Sakal
अंगारक यांच्या तपावर प्रसन्न होऊन श्रीगणेशाने त्यांना दर्शन देत वर दिला. ज्यादिवशी श्रीगणेश प्रसन्न झाले होते, तो दिवस मंगळवार आणि संकष्ट चतुर्थीचा होता.
Why Is Tuesday Sankashti Chaturthi Called Angaraki
Sakal
अंगारक यांनी श्रीगणेशाकडे 'माझे नाव त्रैलोक्यात अमर व्हावे' असा वर मागितला. तेव्हा श्रीगणेशाने त्यांना वरदान दिलं की जी संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी येईल, तिला अंगारकी चतुर्थी म्हणून ओळखली जाईल.
Why Is Tuesday Sankashti Chaturthi Called Angaraki
Sakal
तसेच या दिवशी जो श्रीगणेशाची उपासना करेल,त्याची सर्व संकटे दूर होतील आणि तिला वर्षभराच्या संकष्टी चतुर्थीचे पुण्य लाभेल.
Why Is Tuesday Sankashti Chaturthi Called Angaraki?
Sakal
वर्षातून केवळ एक, दोन किंवा तीनच वेळा अंगारकी योग येतो.
Why Is Tuesday Sankashti Chaturthi Called Angaraki?
Sakal
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