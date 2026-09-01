नॉर्वेमध्ये उन्हाळ्यात काही ठिकाणी रात्र का होत नाही?

Varsha Balhe
नॉर्वेमधील काही भागांमध्ये उन्हाळ्यात रात्रच होत नाही, हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. यामागे पृथ्वीचा कल आणि नॉर्वेचं भौगोलिक स्थान हे मुख्य कारण आहे.
Why Does the Sun Not Set in Norway?
esakal
पृथ्वी आपल्या अक्षाभोवती सुमारे २३.५ अंशांनी कललेली आहे. त्यामुळे वर्षभर सूर्यप्रकाश वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात पोहोचतो.
Why Does the Sun Not Set in Norway?
esakal
नॉर्वेचा बराचसा उत्तरेकडील भाग आर्क्टिक वर्तुळाच्या जवळ आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात या भागात सूर्य बराच काळ क्षितिजाच्या वर राहतो.
Why Does the Sun Not Set in Norway?
esakal
उन्हाळ्यात नॉर्वेच्या काही उत्तरेकडील भागांमध्ये सूर्य रात्रीसुद्धा मावळत नाही. या नैसर्गिक घटनेला ‘मध्यरात्रीचा सूर्य’ असं म्हणतात.
Why Does the Sun Not Set in Norway?
esakal
ट्रोम्सो आणि स्वालबार्डसारख्या उत्तरेकडील भागांमध्ये काही काळ सूर्य सतत दिसत राहतो. त्यामुळे रात्रीच्या वेळीही आकाशात उजेड असतो.
Why Does the Sun Not Set in Norway?
esakal
उन्हाळ्यातील या अनोख्या नैसर्गिक घटनेमुळे नॉर्वेला ‘मध्यरात्रीच्या सूर्याचा देश’ असं म्हटलं जातं. मात्र संपूर्ण नॉर्वेमध्ये रात्र होत नाही असं नाही; ही घटना मुख्यतः उत्तरेकडील भागांमध्ये दिसते.
Why Does the Sun Not Set in Norway?
esakal
उन्हाळ्यात सूर्य न मावळण्याची घटना पाहायला मिळते, तर हिवाळ्यात याच्या उलट परिस्थिती निर्माण होते. उत्तरेकडील काही भागांमध्ये सूर्य अनेक दिवस क्षितिजावर दिसत नाही, ज्याला ध्रुवीय रात्र म्हणतात.
Why Does the Sun Not Set in Norway?
esakal
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