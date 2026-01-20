अंतराळात गोड पदार्थही लागतात कडू; कारण काय?

Shubham Banubakode
पृथ्वीवर स्वादिष्ट वाटणारे अन्न अंतराळात पोहोचल्यावर फीके, कडू किंवा विचित्र चवीचे वाटते.
शून्य गुरुत्वाकर्षणामुळे नाक आणि चव ओळखणाऱ्या इंद्रियांवर परिणाम होतो, त्यामुळे चव नीट कळत नाही.
अंतराळात गोड पदार्थही कधी कधी खारट किंवा बेस्वाद लागतात, असं अनेक अंतराळवीर सांगतात.
ISS वर उगवलेल्या भाज्यांमध्ये मायक्रोग्रॅविटीमुळे तणाव निर्माण होतो आणि कडू रसायनं तयार होतात.
२०१५ मध्ये ISS वर उगवलेलं लेट्यूस चांगलं होतं, पण पृथ्वीपेक्षा जास्त कडू लागलं.
चव कमी जाणवत असल्याने अंतराळवीर तिखट, मसालेदार आणि स्ट्रॉंग फ्लेवरचं अन्न पसंत करतात.
चव आणि वास नीट न लागल्यामुळे भूक कमी लागते, ज्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
व्हर्च्युअल रिअॅलिटी प्रयोगात काही गोड सुगंध जास्त जाणवले, ज्यामुळे चव सुधारण्याचे उपाय सापडले.
