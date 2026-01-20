अंतराळात गोड पदार्थही लागतात कडू; कारण काय?

अंतराळात बदलते चव

पृथ्वीवर स्वादिष्ट वाटणारे अन्न अंतराळात पोहोचल्यावर फीके, कडू किंवा विचित्र चवीचे वाटते.

मायक्रोग्रॅविटीचा परिणाम

शून्य गुरुत्वाकर्षणामुळे नाक आणि चव ओळखणाऱ्या इंद्रियांवर परिणाम होतो, त्यामुळे चव नीट कळत नाही.

गोडही लागते खारट

अंतराळात गोड पदार्थही कधी कधी खारट किंवा बेस्वाद लागतात, असं अनेक अंतराळवीर सांगतात.

स्पेसमध्ये उगवलेल्या भाज्या कडू का?

ISS वर उगवलेल्या भाज्यांमध्ये मायक्रोग्रॅविटीमुळे तणाव निर्माण होतो आणि कडू रसायनं तयार होतात.

Veggie प्रयोगातून खुलासा

२०१५ मध्ये ISS वर उगवलेलं लेट्यूस चांगलं होतं, पण पृथ्वीपेक्षा जास्त कडू लागलं.

अंतराळवीरांना आवडतं तिखट

चव कमी जाणवत असल्याने अंतराळवीर तिखट, मसालेदार आणि स्ट्रॉंग फ्लेवरचं अन्न पसंत करतात.

भूक कमी होण्याचा धोका

चव आणि वास नीट न लागल्यामुळे भूक कमी लागते, ज्याचा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.

VR प्रयोगातून महत्त्वाचा पुरावा

व्हर्च्युअल रिअॅलिटी प्रयोगात काही गोड सुगंध जास्त जाणवले, ज्यामुळे चव सुधारण्याचे उपाय सापडले.

