घराच्या छतावर पाण्याची टाकी नेहमी उंचावरच का ठेवतात यामागचं कारण

Varsha Balhe

पाण्याची टाकी

तुमच्या घराच्या छतावर पाण्याची टाकी नक्कीच पाहिली असेल. पण ही टाकी जमिनीवर न ठेवता एवढ्या उंचावर का ठेवली जाते, असा प्रश्न कधी पडला आहे का? यामागे वास्तुशास्त्र नाही, तर गुरुत्वाकर्षण आणि पाण्याच्या दाबाचं विज्ञान आहे. जाणून घेऊया यामागचं कारण.

Why Water Tanks Are Placed on Rooftops

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गुरुत्वाकर्षणामुळे पाणी खाली येतं

टाकी उंचावर असल्यामुळे तिच्यात साठलेलं पाणी गुरुत्वाकर्षणामुळे खाली येतं. त्यामुळे पाणी नळ, शॉवर आणि इतर ठिकाणी सहज पोहोचतं. यासाठी प्रत्येक वेळी वेगळी मोटार लावण्याची गरज पडत नाही.

Why Water Tanks Are Placed on Rooftops

|

esakal

दाब

पाण्याची टाकी जितकी उंच असेल, तितका पाण्याचा दाब वाढतो. त्यामुळे टाकीतून खाली जाणारं पाणी नळातून चांगल्या वेगाने बाहेर येतं. घरातील वरच्या आणि खालच्या मजल्यांपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी ही रचना उपयोगी ठरते.

Why Water Tanks Are Placed on Rooftops

|

esakal

वीजही वाचते

मोटारच्या मदतीने पाणी खाली पाठवण्याची गरज नसल्यामुळे टाकीत साठवलेलं पाणी गुरुत्वाकर्षणाच्या मदतीने खाली येतं. त्यामुळे पाण्याच्या वापराच्या वेळी अतिरिक्त वीज खर्च होत नाही.

Why Water Tanks Are Placed on Rooftops

|

esakal

पाणी साठवून ठेवता येतं

अनेक ठिकाणी दिवसभर सतत पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे पाणी उपलब्ध असताना ते टाकीत साठवलं जातं. नंतर गरजेनुसार हेच पाणी घरातील नळांमधून वापरता येतं.

Why Water Tanks Are Placed on Rooftops

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esakal

नळ

घरात एकाच वेळी अनेक नळ किंवा शॉवर सुरू असल्यास पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो. टाकीची योग्य उंची आणि घरातील पाइपची रचना यामुळे आवश्यक पाण्याचा दाब मिळण्यास मदत होते. मात्र फक्त टाकीची उंची वाढवल्याने प्रत्येक परिस्थितीत समान दाब मिळेलच असं नाही.

Why Water Tanks Are Placed on Rooftops

|

esakal

उंच

पाण्याची टाकी छतावर उंचावर ठेवण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे गुरुत्वाकर्षणामुळे पाणी खाली आणणं आणि आवश्यक दाब निर्माण करणं. यासोबतच पाणी साठवून ठेवता येतं आणि वापराच्या वेळी पाणी घरभर पोहोचण्यास मदत होते. म्हणजेच, छतावरील पाण्याची टाकी ही रोजच्या जीवनात वापरलेल्या विज्ञानाचं एक साधं उदाहरण आहे.

Why Water Tanks Are Placed on Rooftops

|

esakal

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