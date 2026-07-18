Wi-Fi स्लो आहे? फक्त 1 मिनिटात स्पीड वाढवण्यासाठी करा हे 8 उपाय

Varsha Balhe

वाय फाय

घरचं वाय फाय सतत स्लो चालत असेल, तर महागडा प्लॅन घेण्यापूर्वी हे 8 सोपे उपाय करून पाहा. यामुळे इंटरनेटचा स्पीड वाढण्यास मदत होऊ शकते.

How to increase Wi-Fi speed at home

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रीस्टार्ट

सर्वप्रथम राउटर रीस्टार्ट करा. राउटर 30 सेकंद बंद करून पुन्हा सुरू केल्याने नेटवर्क रिफ्रेश होते आणि स्पीड सुधारू शकतो.

How to increase Wi-Fi speed at home

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esakal

जागा

राउटरची जागा बदलणेही महत्त्वाचे आहे. तो नेहमी घराच्या मध्यभागी आणि उंच ठिकाणी ठेवल्यास सिग्नल अधिक चांगला मिळतो.

How to increase Wi-Fi speed at home

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esakal

राउटर

तुमचा राउटर ड्युअल-बँड असेल, तर 5GHz बँड वापरा. राउटरच्या जवळ असताना हा बँड 2.4GHz पेक्षा अधिक वेगवान इंटरनेट देतो.

How to increase Wi-Fi speed at home

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esakal

अँटेना

राउटरला अँटेना असतील, तर एक अँटेना सरळ आणि दुसरा आडवा ठेवा. त्यामुळे घरभर Wi-Fi सिग्नल अधिक चांगला पोहोचतो.

How to increase Wi-Fi speed at home

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esakal

पासवर्ड

Wi-Fi चा पासवर्ड वेळोवेळी बदला आणि अनोळखी डिव्हाइस कनेक्ट आहेत का ते तपासा. जास्त युजर्समुळे इंटरनेटचा स्पीड कमी होऊ शकतो.

How to increase Wi-Fi speed at home

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esakal

डिस्कनेक्ट

वापरात नसलेले मोबाईल, टीव्ही, लॅपटॉप किंवा इतर डिव्हाइस Wi-Fi वरून डिस्कनेक्ट करा. त्यामुळे उपलब्ध बँडविड्थचा योग्य वापर होतो.

How to increase Wi-Fi speed at home

|

esakal

अपडेट

राउटरचे फर्मवेअर अपडेट करा आणि गरज असल्यास Wi-Fi चॅनल बदला. या छोट्या बदलांमुळेही इंटरनेटचा स्पीड सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

How to increase Wi-Fi speed at home

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esakal

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