थंडीमुळे ओठ कोरडे, फुटलेत का? हे सोप्पे उपाय करा, मऊ, मुलायम ओठ ठेवा!

Apurva Kulkarni

समस्या

हिवाळ्यात ओठांच्या समस्या प्रचंड जाणवतात. कधी कधी ओठ इतके कोरडे पडतात की, त्यातून रक्त येऊ लागतं.

Winter Lip Care

|

esakal

टीप्स

परंतु 'या' काही टीप्स फॉलो केल्या, तर तुमचे ओठ मुलायम आणि गुलाबी राहतील.

Winter Lip Care

|

esakal

भरपूर पाणी पिणे

ओठांची काळजी घेण्यासाठी सर्वप्रथम भरपूर पाणी प्या. शरीरात पाण्याची कमतरता झाली की, ओठ कोरडे पडतात.

Winter Lip Care

|

esakal

सौम्य लिपबाम लावा

ओठावा सौम्य लिप बाम वापरा. ज्या लिप बाममध्ये फ्रॅग्रन्स, केमिकल नसतील असा लिपबाम शोधा. तुम्ही झोपताना तुप सुद्धा लावू शकतात.

Winter Lip Care

|

esakal

थंड वाऱ्यापासून ओठांचं संरक्षण

थंडीत बाहेर पडताना शक्यतो स्कार्प बांधा, त्यामुळे तुमच्या ओठांना थंड हवा लागणार नाही आणि तुमचे ओठ कोरडे पडणार नाही.

Winter Lip Care

|

esakal

ओठांवरील कोरडी त्वचा तोडू नका

फुटलेल्या ओठाची त्वचा काढली तर जखमा वाढतात. त्यावर लगेच लिपबाम लावा ते लवकर बरं होतं.

Winter Lip Care

|

esakal

ओठ चावू नका

लाळेमुळे ओठ कधी कधी कोरडे पडू शकतात. त्यात तुम्ही वारंवार ओठ चावले तर ओठांवर क्रॅक वाढतात.

Winter Lip Care

|

esakal

वाईट सवयी टाळा

थंडीत ओठ चावणं, स्कीन ओढण, सुकलेली त्वचा तोडणं यासारख्या वाईट सवयी शक्यतो टाळा.

Winter Lip Care

|

esakal

रात्री झोपण्याआधी केसांना सीरम लावावे की तेल?

Hair Care Tips

|

Sakal

हे ही पहा...