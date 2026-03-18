गोड कमी खा, फ्लॉस करा आणि हसा मोकळेपणाने; दातांची काळजी कशी घ्यायची

सकाळ डिजिटल टीम

20 मार्च – जागतिक मौखिक आरोग्य दिन

निरोगी दात = आत्मविश्वासपूर्ण हसू

bright smile reflects healthy teeth

हा दिवस खास का आहे?

20 ही संख्या खास मानली जाते
प्रौढांना शेवटी 20 नैसर्गिक दात असावेत
मुलांनाही 20 दुधाचे दात असतात

bright smile reflects healthy teeth

मौखिक आरोग्य म्हणजे काय?

निरोगी दात, मजबूत हिरड्या आणि स्वच्छ तोंड
केवळ स्वच्छता नाही, तर आत्मविश्वासाचं प्रतीक

bright smile reflects healthy teeth

या वर्षाची थीम

“आनंदी तोंड = आनंदी जीवन”

चांगले दात = चांगले आरोग्य

bright smile reflects healthy teeth

दिवसातून दोनदा ब्रश करा

फ्लोराईड टूथपेस्ट वापरा करुन रात्री झोपण्यापूर्वी ब्रश किमान 2 मिनिटे ब्रश करणे आवश्यक

bright smile reflects healthy teeth

फ्लॉसिंग का महत्त्वाचं?

१) दातांच्या मधील अन्न काढते

२) हिरड्यांचे आजार टाळते

bright smile reflects healthy teeth

माउथवॉशचा उपयोग

१) बॅक्टेरिया कमी करतो
२) श्वास ताजेतवाने ठेवतो
३) ब्रशिंगला पूरक

bright smile reflects healthy teeth

काय टाळाल?

१) जास्त साखर
२) आम्लयुक्त पदार्थ
३) दात कमजोर होण्याचं मुख्य कारण

bright smile reflects healthy teeth

पाणी का महत्त्वाचं?

तोंड स्वच्छ ठेवतं, बॅक्टेरिया कमी करतं, ड्राय माऊथ टाळतं

bright smile reflects healthy teeth

दंतवैद्याकडे जा

नियमित तपासणी करा
समस्या लवकर ओळखा

bright smile reflects healthy teeth

आजची प्रतिज्ञा

१) दिवसातून दोनदा ब्रश करेन
२) गोड कमी खाईन
३) 3 महिन्यांनी ब्रश बदलेन

bright smile reflects healthy teeth

निरोगी दात, सुंदर हास्य

आजपासूनच सुरुवात करा!

bright smile reflects healthy teeth

