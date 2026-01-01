Pandharpur News: सरते वर्ष, पुत्रदा एकादशीला गर्दी; पंढरपुरात दोन लाख भाविकांनी फुलला मंदिर परिसर अन् चंद्रभागेचा काठ..

सकाळ वृत्तसेवा

पंढरपूर: सरत्या वर्षाला निरोप आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी बुधवारी (ता. ३१) राज्यभरातून आलेल्या सुमारे दोन लाख भाविकांनी पंढरीत गर्दी केली होती. त्यातच पुत्रदा एकादशीचा योग आल्याने भाविकांच्या आनंदाला उधाण आले होते. विठ्ठल मंदिर परिसरासह शहरातील रस्ते भाविकांनी फुलून गेले होते. चंद्रभागेच्या काठीही भाविकांची गर्दी झाली होती.

Also read:माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका..

पुत्रदा एकादशीनिमित्त विठ्ठल रुक्मिणी पदस्पर्श दर्शनाची रांग गोपाळपूर रोडवरील पत्रा शेडपर्यंत गेली होती. दर्शनासाठी चार ते पाच तासांचा अवधी लागत होता. आज थर्टी फर्स्ट साजरा करण्यासाठी पर्यटन स्थळांबरोबरच धार्मिक तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणीही प्रचंड गर्दी उसळल्याचे दिसून आले. पंढरपुरात संत नामदेव पायरी, महाद्वार चंद्रभागा नदी, पश्चिमद्वार यास विविध ठिकाणी भाविकांनी गर्दी केली होती.

दरम्यान, भाविकांच्या संख्येबरोबरच वाहनांची ही संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. पंढरपुरातील सर्व प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडल्याचेही चित्र दिसून आले. शहरातील प्रमुख मार्गांवर वाहनांच्या उशिरापर्यंत रांगा लागल्याने बाहेरगावाहून आलेल्या भाविकांसह शहरातील नागरिकांनाही याचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

Also read:Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद'

अतिक्रमणांचा भाविकांना त्रास

शहरातील सर्व हॉटेल, मठ, धर्मशाळा आणि लॉजेस भाविकांनी फुल्ल झाली आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरातील रस्त्यांवर छोट्या छोट्या व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले होते. या अतिक्रमणाचाही भाविकांना त्रास सहन करावा लागला. वाहतुकीचा झालेला खोळंबा, रस्त्यावरील अतिक्रमणे आणि प्रशासनाची बघायची भूमिका हे चित्र आज दिसून आले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.