माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका..

नागपूर: मुलाला वडिलांकडून एखादी जमीन वारसाहक्काने मिळाली असल्यास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ नुसार ती मालमत्ता त्या व्यक्तीची स्वतंत्र मालमत्ता मानली जाईल. ती मालमत्ता विकण्यासाठी तो स्वतंत्र आहे. त्याच्या मुलांना ही वडिलांची संपत्ती स्वत:ची मानता येणार नाही आणि त्या जमिनीची विक्रीदेखील रोखता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले..न्यायालयाने दाखल चार द्वितीय अपिलांवर एकत्रित निकाल देत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालांना रद्द केले. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रोहित जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथील एका शेतजमिनीशी संबंधित हे प्रकरण होते. विक्रेता (वडील) किशोर मालिये यांनी ही मालमत्ता खरेदीदार अरुण काळे यांना विकली होती. विक्रेत्याच्या पत्नी आणि मुलांनी (आक्षेप घेणाऱ्यांनी) या विक्रीवर स्थगिती आणावी, या विनंतीसह खटला दाखल केला होता. ही जमीन संयुक्त हिंदू कुटुंबाची वारसा हक्कातून मिळालेली जमीन आहे..तसेच, विक्रेते वडील स्वतःच्या वैयक्तिक व्यसनांसाठी ती विकत आहे, असा त्यांचा दावा होता. कनिष्ठ न्यायालयाने विक्रेत्याच्या बाजूने निकाल दिला होता. परंतु, प्रथम अपील न्यायालयाने ती वडिलांची मालमत्ता मानून विक्रीवर बंदी घातली आणि खरेदीदाराला फक्त विक्री रक्कम परत घेण्याचा अधिकार दिला. ही मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता आहे का, की विक्रेत्या वडिलांची स्वतःची मालमत्ता आहे, या मालमत्तेच्या वास्तविक स्वरूपावर उच्च न्यायालयाने सखोल निरीक्षण नोंदविले. खरेदीदारातर्फे ॲड. जयदीप चांदुरकर यांनी आणि वारसदार मुलांतर्फे ॲड. रेणुका सिरपूरकर यांनी बाजू मांडली..सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखलाही जमीन किशोर यांच्या वडिलांना १९८२ च्या फाळणीत मिळाली होती आणि त्यांच्या निधनानंतर किशोर यांना वारसाहक्काने प्राप्त झाली. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ चे कलम ८ लागू झाल्यानंतर, एखाद्या हिंदू पुरुषाला वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता त्याची स्वतंत्र मालमत्ता असते. त्याची मुले आणि वंशजांना संयुक्त हिंदू कुटुंब म्हणून त्या मालमत्तेवर हक्क राहणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले..खरेदीदारालाही मोठा दिलासाविक्री करण्यात आलेली ही शेतजमीन विक्रेत्या वडिलांची स्वतंत्र मालमत्ता होती, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. त्यामुळे, त्याला ही जमीन विकण्याचा पूर्ण अधिकार होता. परिणामी, आक्षेप घेणाऱ्यांना (पत्नी आणि मुलांना) या विक्रीवर आक्षेप घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही नमूद केले. खरेदीदाराने दाखल केलेल्या दोन द्वितीय अपिलांना मान्य करून आक्षेप घेणाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दोन द्वितीय अपिलांना फेटाळले. त्यामुळे, खरेदीदार अरुण काळे यांना मालमत्तेचे मालक घोषित करून विक्री व्यवहार वैध ठरवला.