सातारा

Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद'

Farmer family Son achieves Army lieutenant Rank: शेतकऱ्याच्या मुलाचा भारतीय लष्करात लेफ्टनंटपदी नेमणूक; ग्रामीण तरुणांसाठी प्रेरणादायी यशोगाथा
Newly commissioned Lieutenant with family members celebrating his achievement.

Newly commissioned Lieutenant with family members celebrating his achievement.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजेंद्र शिंदे

खटाव : सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांच्या जन्माने पावन झालेल्या भोसरे या छोट्या गावातील शेतकरी, कष्टकरी व एकत्र कुटुंब पद्धतीची पार्श्वभूमी असलेल्या सुजित संपत जाधव या पट्ट्याने सरसेनापतींचा लढवय्या बाणा दाखवत, शेतातील मातीशी नाळ घट्ट जपत देशसेवेचे स्वप्न उराशी बाळगले व नुसते बाळगले नाही तर भारतीय लष्करात लेफ्टनंट पदाला गवसणी घालण्याची असामान्य कामगिरी केली आहे.ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी आशेचा नवा दीप प्रज्वलित करणारी ही त्याची यशोगाथा आहे.

Loading content, please wait...
Satara
indian army
Farmer
Defence ministry
Army
district
army officer
Success story
Indian Army Lieutenant selection

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com