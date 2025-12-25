Satara Accident News : आंबेनळी घाटात भीषण अपघात ! कार १०० फूट खोल दरीत कोसळली अन्... मदतकार्य आणि बचाव कार्य सुरु

Yashwant Kshirsagar
महाबळेश्वर ते पोलादपूर दरम्यान असणार्या आंबेनळी घाटात रस्त्याचा अंदाज न आल्यामुळे एक कार १०० फूट दरीत कोसळल्याची घटना घडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या घटनेची माहिती मिळतात मदतकार्य आणि बचाव कार्य सुरु कऱण्यात आले आहे.
आंबेनळी घाटात एक कार सुमारे १०० फूट खोल दरीत कोसळली. वळणदार रस्ता आणि तीव्र उताराच्या भागात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आज, गुरुवारी (दि.२५) हा अपघात झाला.
अपघाताची माहिती मिळताच प्रतापगड रेस्क्यू टीम आणि महाबळेश्वर सर्जन रेस्क्यू टीम तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. खोल दरी, घनदाट जंगल आणि अवघड भौगोलिक परिस्थितीमुळे बचावकार्य आव्हानात्मक ठरत असले, तरी दोरखंड, सुरक्षासाधने व आवश्यक उपकरणांच्या साहाय्याने मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.
