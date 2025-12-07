Khandala : सातारा-पुणे मार्गावर भरधाव ट्रकची अनेक वाहनांना धडक, ट्रकचालक फरार

खंडाळा . ता . ७ : सातारा पुणे महामार्गाववर एका ट्रकनं सहा चारचाकी गाड्यांना धडक दिल्याची घटना घडलीय. खंबाटकी घाटातील पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गिकेवर ही घटना घडली. खंबाटकी घाटातल्या बोगद्यानंतर येणाऱ्या एस आकाराच्या वळणावर भरधाव ट्रकनं सात वाहनांना धडक दिली. यात वाहनांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. सुदैवानं यात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. तसंच कुणाला गंभीर दुखापत झालेली नाही. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, खंबाटकी घाटातून पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या मार्गिकेवर अज्ञात ट्रकनं अनेक वाहनांना धडक दिली. यात ६ चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे. सुदैवानं यात कुणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही. मात्र गाड्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. वाहनांना धडक दिल्यानंतर अज्ञात ट्रकचालक घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसात अपघाताची नोंद झाली असून अधिक तपास केला जात आहे..Indigo Crisis : ६१० कोटी दिले रिफंड, ३ हजार बॅग्जही पोहोचवल्या; आज इंडिगोच्या १६५० विमानांचं उड्डाण.साताऱ्याहून पुण्याच्या दिशेला खंबाटकी घाटातील बोगद्यातून बाहेर आल्यानंतर कॅनल फाट्याच्या जवळ ही घटना घडलीय. भरधाव वेगात असलेल्या ट्रकने एका पाठोपाठ सहा चारचाकी गाड्यांना धडक दिली. यात वाहन चालक किरकोळ जखमी झाले आहेत. त्यांना खंडाळा येथील ग्रामीण रुग्णालय दाखल करण्यात आले आहे ..सप्तश्रृंग गड घाटात कार दरीत कोसळून ६ जणांचा मृत्यूनाशिकमध्ये स्विफ्ट कार सप्तश्रृंग गड घाटातील दरीत कोसळून भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ६ जणांचा मृत्यू झाला असल्याची प्राथमिक माहिती समजते. ३०० फूटांपेक्षा जास्त खोल दरीत कार कोसळळी आहे. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या दोन रुग्णवाहिकांसह आपत्ती व्यवस्थापन दलाचे पथक रवाना झाले आहे. स्थानिकांच्या मदतीने मदत कार्य सुरु करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.