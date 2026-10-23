Cybercrime: दिल्ली पोलिसांकडून आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश; पाच बँक कर्मचाऱ्यांसह सहा जणांना अटक

दिल्ली पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश करून सहा जणांना अटक केली आहे. अटक केलेल्यांमध्ये पाच बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आरोपींनी क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून फसवणुकीतील पैसे वळवले आणि त्याबदल्यात रोख रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे.पोलिसांच्या तपासानुसार, आरोपींचा चीनमधील एका नागरिकाशी संपर्क होता..हे रॅकेट २०१३ पासून सक्रिय असल्याचेही तपासात समोर आले आहे. केरळमधील दोन प्रादेशिक बँकांचा या कथित नेटवर्कमध्ये सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.आरोपी पोलिसांच्या नजरेतून बचावण्यासाठी विशेष पद्धतीचा वापर करत होते. गुन्ह्यांसाठी वापरलेले मोबाइल फोन त्यांच्या ठिकाणापासून किमान पाच किलोमीटर दूर ठेवले जात होते. त्यामुळे आरोपींचे ठिकाण शोधणे पोलिसांसाठी कठीण होत होते. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..Cyber Fraud: प्रापर्टी डीलरची पावणेपाच लाखांनी फसवणूक; सायबर चोरट्याकडून खात्यातून रक्कम लंपास.गाझियाबाद : बनावट मोटार विम्याच्या नावाखाली ६० लाखांची फसवणूकगाझियाबाद क्राइम ब्रँचने देशभरातील नागरिकांची बनावट मोटार विमा पॉलिसींच्या नावाखाली फसवणूक केल्याप्रकरणी सात जणांना अटक केली आहे. या टोळीने ६० लाख रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे..क्राइम ब्रँचचे उपायुक्त बलवंत चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी नागरिकांना वैध विमा पॉलिसी देण्याचे आमिष दाखवून पैसे उकळण्यासाठी बनावट कॉल सेंटर सुरू केले होते. या टोळीने एका नामांकित विमा कंपनीच्या नावाने गुगल जाहिराती दिल्या. त्यासाठी बनावट ईमेल खात्यांचा वापर करण्यात आला..Cyber Crime :मोबाइल हॅक करून पाच मिनिटांत खात्यातून १.७८ लाख रुपये लंपास.विशिष्ट माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून सात आरोपींना अटक केली. कारवाईदरम्यान अनेक मोबाइल फोन, एटीएम आणि डेबिट कार्ड, चेकबुक, विविध बँकांची पासबुक तसेच रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार दीपक कुमार हा गाझियाबादचा रहिवासी असून तो फरार आहे. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके तैनात करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.