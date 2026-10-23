Crime | गुन्हा

Cybercrime: दिल्ली पोलिसांकडून आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश; पाच बँक कर्मचाऱ्यांसह सहा जणांना अटक

Delhi Cybercrime: क्रिप्टोकरन्सीद्वारे फसवणुकीतील पैसे वळवले, चीनमधील नागरिकाशी संपर्क असल्याचा संशय; गाझियाबादमध्ये बनावट विमा पॉलिसींच्या नावाखाली ६० लाखांहून अधिक रुपयांची फसवणूक
Delhi Police Bust International Cyber Fraud Racket; 6 Arrested

Delhi Police Bust International Cyber Fraud Racket; 6 Arrested

esakal

Ankur Nikam
Updated on

दिल्ली पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश करून सहा जणांना अटक केली आहे. अटक केलेल्यांमध्ये पाच बँक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. आरोपींनी क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून फसवणुकीतील पैसे वळवले आणि त्याबदल्यात रोख रक्कम घेतल्याचा आरोप आहे.

पोलिसांच्या तपासानुसार, आरोपींचा चीनमधील एका नागरिकाशी संपर्क होता.

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