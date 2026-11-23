5 Signs of Big Trouble Ahead: भारताचे थोर मुत्सद्दी, अर्थशास्त्रज्ञ आणि विचारवंत म्हणून ओळखले जाणारे आचार्य चाणक्य यांची धोरणे आजही व्यक्तीला योग्य दिशा दाखवतात आणि कठीण काळात मार्ग काढण्यास मदत करतात. जगण्याचा उद्देश आणि कठीण प्रसंग कसे हाताळावेत, याचे सखोल मार्गदर्शन चाणक्य नीतीतून मिळते.जीवनात चढ-उतार येणे स्वाभाविक असले, तरी काही विशिष्ट लक्षणे आगामी मोठ्या अडचणींची किंवा संकटाची पूर्वसूचना देतात. घरात वाढणारा तणाव, सातत्याने मिळणारे अपयश आणि मनात घर करणाऱ्या नकारात्मक भावनांकडे वेळीच लक्ष देऊन योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे असते..कुटुंबात कलह आणि तणाव वाढणेप्रेम, विश्वास आणि परस्पर सामंजस्य ही कुटुंबाची खरी ताकद मानली जाते. पण, घरातील सदस्यांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद सुरू झाले, विनाकारण तणाव वाढला किंवा एकमेकांबद्दलचा आदर कमी झाला, तर तो कठीण काळाचा इशारा ठरू शकतो. अशी चिन्हे दिसल्यास संवादातून आणि समजूतदारपणातून मतभेद मिटवण्यावर भर द्यावा..Chanakya Niti: आपल्याच माणसाने धोका दिलाय? विश्वासघाताच्या दुःखातून कसे बाहेर पडायचे? वाचा चाणक्य नीती!.कठोर परिश्रमानंतरही सातत्यपूर्ण अपयशएखादी व्यक्ती प्रामाणिकपणे आणि सातत्याने कष्ट करत असतानाही वारंवार अपयश येत असेल, तर ते भविष्यातील संभाव्य संकटाचे लक्षण मानले जाते. प्रत्येक अपयश केवळ नशिबावर न ढकलता आपल्या कार्यपद्धतीचा आणि रणनीतीचा नव्याने विचार करणे आवश्यक असते, तसेच अधिक जिद्दीने प्रयत्न करत राहणे महत्त्वाचे ठरते.संयमाचा अभाव आणि घाईघाईचे निर्णयघरातील व्यक्तींमध्ये संयम कमी होऊ लागला, सर्वकाही तात्काळ मिळवण्याची ओढ वाढली किंवा लहानसहान गोष्टींवरून राग येऊ लागला, तर संकटाची चाहूल लागल्याचे समजावे. चाणक्य नीतीनुसार संयम ही कोणत्याही मोठ्या यशाची गुरुकिल्ली आहे. एकमेकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणे आणि घाईत निर्णय टाळणे हिताचे असते..लोभ आणि स्वार्थाची भावना बळावणेअतिरेकी लोभ हा उत्तम नातेसंबंधही कमकुवत करू शकतो. संपत्तीसाठी किंवा स्वतःच्या स्वार्थासाठी इतरांचे नुकसान करण्याची वृत्ती कुटुंबात वाढू लागल्यास मोठी समस्या उद्भवण्याची शक्यता असते. इच्छाशक्तीवर नियंत्रण ठेवणे आणि चुकीच्या निर्णयांपासून दूर राहणे हाच यावरचा उपाय मानला जातो..ईश्वरभक्ती आणि सकारात्मकतेत घट होणेईश्वरभक्ती आणि श्रद्धा कठीण काळात मानसिक आधार देतात, असे चाणक्य सांगतात. स्वतःचे किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे भक्तीत मन रमेनासे झाले, तर आगामी संकटांबाबत सतर्क राहण्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत घाबरून न जाता आपल्या सवयी, वर्तन आणि निर्णयांमध्ये सकारात्मक बदल करणे, कुटुंबात एकोपा टिकवणे आणि संयम बाळगणे यांद्वारे मोठ्या संकटातूनही मार्ग काढता येतो..Numerology: अभ्यासापेक्षा मस्ती आणि खेळण्यात जास्त रमतात 'या' मूलांकांची मुले; पालकांची चिंता वाढवणारा अंकशास्त्राचा अंदाज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.