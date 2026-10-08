इतकेही 'सरळ' बनू नका की लोक फायदा घेतील! अति-प्रामाणिकपणाचा धोका; पाहा चाणक्य नीती...

Chanakya Niti: प्राचीन भारताचे महान तत्त्वज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजसल्लागार आचार्य चाणक्य (Acharya Chanakya) यांनी मानवी जीवन, व्यवहार आणि राजकीय नीतिमत्तेवर दिलेले मार्गदर्शन आजच्या आधुनिक काळातही तितकेच लागू पडते. चाणक्य नीतीमध्ये (Chanakya Niti) माणसाने आपल्या वर्तनात आणि व्यवहारात किती प्रामाणिक असावे, याबद्दल एक अत्यंत महत्त्वाचा विचार मांडण्यात आला आहे.चाणक्य म्हणतात, "एखाद्या व्यक्तीने गरजेपेक्षा जास्त सरळ आणि प्रामाणिक असू नये. कारण जंगलात सर्वात आधी सरळ झाडेच तोडली जातात आणि समाजात अत्यंत प्रामाणिक माणसेच सर्वात आधी फसवणुकीचे बळी ठरतात.".सरळ झाडाचे उदाहरण आणि त्याचा खरा अर्थचाणक्यांच्या या विधानाचा अर्थ असा नाही की माणसाने अप्रामाणिक किंवा कपटी बनले पाहिजे. या उदाहरणातून ते व्यावहारिक जगतातील एक कटू सत्य स्पष्ट करतात.जंगलात जी झाडे सरळ आणि मजबूत असतात, लाकूडतोडे सर्वात आधी तीच कापतात, कारण त्यांचा वापर करणे सोपे असते. त्याचप्रमाणे, समाजात जे लोक अत्यंत भाबडे, निष्पाप आणि कोणत्याही विचाराशिवाय सर्वांवर विश्वास ठेवतात, स्वार्थी आणि लबाड लोक अशा लोकांचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर करून घेतात..Chanakya Niti: कुठे दान केल्यावर घरात येईल समृद्धी? चाणक्य नीतीनुसार 'या' ४ ठिकाणी केलेले दान कधीच वाया जात नाही!.अति-प्रामाणिकपणा का ठरतो धोकादायक?आचार्य चाणक्यांच्या मते, गरजेपेक्षा जास्त प्रामाणिक असणे खालील कारणांमुळे धोक्याचे ठरू शकते-योजना आणि विचारांचे प्रदर्शन: जो व्यक्ती आपले सर्व विचार, भविष्यातील योजना आणि वैयक्तिक गोष्टी सर्वांसमोर उघड करतो, तो नकळतपणे स्वतःचे नुकसान करतो. शत्रू किंवा स्वार्थी लोक याच माहितीचा वापर त्याच्याविरुद्ध करू शकतात.चतुर आणि स्वार्थी जग: आजच्या जगात प्रत्येक व्यक्ती निष्पाप किंवा प्रामाणिक नसते. त्यामुळे कोणावर कधी आणि किती विश्वास ठेवावा, याचे भान नसणारा व्यक्ती सहजपणे फसवणुकीचा शिकार होतो.गोपनीयतेचा अभाव: प्रामाणिक असणे म्हणजे आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट प्रत्येकाला सांगणे असा होत नाही. चतुर व्यक्ती नेहमी आपल्या योजना गुप्त ठेवून योग्य वेळेची वाट पाहतो..चाणक्य असत्य बोलण्यास प्रवृत्त करतात का?नाही, आचार्य चाणक्य कधीही असत्य बोलण्याचा किंवा इतरांना फसवण्याचा सल्ला देत नाहीत. ते 'छळ' (Deceit) आणि 'विवेक' (Prudence/Discretion) या दोन गोष्टींमध्ये स्पष्ट फरक करतात-छळ (फसवणूक): स्वतःच्या फायद्यासाठी दुसऱ्याला जाणूनबुजून चुकीचे मार्गदर्शन करणे किंवा फसवणे. चाणक्य याला पूर्णपणे नकार देतात.विवेक (चातुर्य): योग्य वेळी योग्य गोष्ट बोलणे आणि गरज नसताना स्वतःच्या गुप्त गोष्टी मनातच ठेवणे. चाणक्य याला 'विचारपूर्वक केलेला प्रामाणिकपणा' मानतात..प्रामाणिकपणा अन् बुद्धिमत्तेचा समतोल कसा साधावा?चाणक्य नीतीनुसार, व्यक्तीने व्यावहारिक जीवनात यशस्वी आणि सुरक्षित राहण्यासाठी प्रामाणिकपणा आणि चातुर्य यांचा योग्य समतोल साधला पाहिजे.नेहमी सत्य बोला, पण प्रत्येक व्यक्तीसमोर आपली सर्व रहस्य उघड करू नका.कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवण्याआधी परिस्थिती आणि समोरील व्यक्तीचा स्वभाव योग्य प्रकारे पारखून घ्या.आपले ध्येय आणि खाजगी गोष्टी गुप्त ठेवून प्रामाणिकपणे काम करत राहा..Chanakya Niti: दिवसा झोपल्याने काय होतं? आचार्य चाणक्यांचा सल्ला एकदा वाचाच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.