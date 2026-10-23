Vastu Tips: दिवाळीपूर्वी घरात रंगकाम करताय? चुकीचा रंग आणू शकतो गरिबी! घर रंगवताना नक्की पाळा वास्तूचे 'हे' नियम...

Vastu tips for home painting: दिवाळी हा प्रकाश, उमेद, आनंद आणि मांगलिक गोष्टींचा महाउत्सव मानला जातो. या सणापूर्वी प्रत्येक जण घराची कसून साफसफाई, रंगरंगोटी आणि सजावट करण्यास सुरुवात करतो. धार्मिक मान्यतेनुसार, माता लक्ष्मीचा वास त्याच घरात असतो जिथे स्वच्छता आणि प्रसन्नता नांदते. दिवाळीपूर्वी घरात रंगकाम करताना जर वास्तुशास्त्रामध्ये (Vastu Shastra) सांगितलेल्या नियमांची आणि रंगांच्या महत्त्वाची काळजी घेतली, तर घरात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदू शकते. घराच्या प्रत्येक भागासाठी वास्तुशास्त्रानुसार कोणते रंग शुभ मानले जातात, याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..घरातील मंदिर/ देवघर (Puja Room): पवित्रता आणि शांततेचे प्रतीकघरातील मंदिर हे अत्यंत पवित्र आणि सकारात्मक ऊर्जेचे केंद्र असते. वास्तुशास्त्रानुसार, पूजेच्या खोलीसाठी किंवा देवघरासाठी खालील रंगांची निवड करणे उत्तम मानले जाते-शुभ रंग: फिक्कट निळा/ आकाशी (Light Blue), पांढरा (White) किंवा हल्का हिरवा (Light Green).महत्त्व: हे रंग मनाची एकाग्रता वाढवण्यास, घरात पावित्र्य टिकवून ठेवण्यास आणि आध्यात्मिक ऊर्जा कायम ठेवण्यास मदत करतात..Numerology: नवरा-बायकोची जन्मतारीख एकच असेल तर काय होतो परिणाम; सारखा मूलांक असणाऱ्या जोडप्यांचे वैवाहिक जीवन कसे असते? .लिविंग रूम (Living Room): सकारात्मक वातावरणपाहुण्यांचे स्वागत करणाऱ्या आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र वेळ घालवणाऱ्या दिवाणखान्यात/ हॉलमध्ये (Living Room) सकारात्मक ऊर्जा असणे अत्यंत गरजेचे आहे.शुभ रंग: क्रीम (Cream), हल्का पिवळा (Light Yellow) किंवा हल्का गुलाबी (Light Pink).महत्त्व: या प्रकारच्या हलक्या आणि सुखद रंगांमुळे घरातील वातावरण आनंदी राहते आणि घरात येणाऱ्या पाहुण्यांवर व सदस्यांवर सकारात्मक प्रभाव पडतो..बेडरूम (Bedroom): वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि शांतताझोपण्याची खोली ही विश्रांतीची जागा असल्याने तिथल्या रंगांचा थेट परिणाम मानसिक आरोग्यावर आणि नात्यांवर होत असतो.शुभ रंग: हल्का गुलाबी (Light Pink) किंवा हल्का हिरवा (Light Green).महत्त्व: बेडरूममध्ये हे रंग दिल्यामुळे पती-पत्नीच्या वैवाहिक जीवनात गोडवा वाढतो आणि मानसिक ताणतणाव दूर होण्यास मदत होते.विशेष टीप: बेडरूममध्ये चुकूनही काळा रंग (Black Color) वापरणे टाळावे, कारण काळा रंग नकारात्मक ऊर्जा आणि नैराश्य वाढवतो असे मानले जाते..किचन (Kitchen): अग्नि तत्त्वाचा समतोलस्वयंपाकघर हे घरातील 'अग्नि तत्त्वाशी' जोडलेले असते, त्यामुळे तिथल्या रंगांची निवड करताना विशेष काळजी घ्यावी लागते.शुभ रंग: लाल (Red), नारंगी (Orange), गुलाबी (Pink) किंवा पिवळा (Yellow).महत्त्व: किचनमध्ये या रंगांचा वापर केल्याने अन्नाची ऊर्जा संतुलित राहते आणि घरातील सदस्यांना आरोग्याचे शुभ परिणाम मिळतात..बाथरुम (Bathroom): मनाला मिळणारी विश्रांतीबाथरुममधील पाण्याचे व्यवस्थापन आणि ऊर्जेचा समतोल राखण्यासाठी योग्य रंगांची निवड आवश्यक असते.शुभ रंग: पांढरा (White), हल्का निळा (Light Blue), हल्का पिवळा (Light Yellow) किंवा हल्का गुलाबी (Light Pink).महत्त्व: या रंगांच्या वापरामुळे बाथरुममधील नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि मन शांत राहण्यास मदत मिळते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात उंटाची मूर्ती ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.