गुरु म्हणजे नक्की कोण? शिष्य कोणाला म्हणावे? जाणून घ्या गुरु-शिष्याच्या पवित्र नात्याचे आध्यात्मिक स्वरूप...

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Guru Purnima 2026: Understanding the Guru-Disciple Bond

Guru Purnima 2026: Understanding the Guru-Disciple Bond

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Exploring Ancient Guru Traditions: येत्या २९ जुलैला देशभरात गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाईल. संस्कृत भाषेत 'गुरु' या शब्दाचा अर्थ अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारा असा होतो. प्राचीन काळापासून संस्कृतीत गुरूंना ईश्वरतुल्य स्थान दिले गेले आहे. वेद, पुराण आणि महाभारतातही गुरुचे महत्त्व सविस्तरपणे सांगण्यात आले आहे. भगवान शिवांना या जगातील पहिले गुरु मानले जाते, तर महर्षी वेदव्यासांचा जन्मदिवस 'गुरु पौर्णिमा' किंवा 'व्यास पौर्णिमा' म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या काळात गुरु फक्त आध्यात्मिक क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून तो शिक्षक, मार्गदर्शक आणि जीवनाला योग्य दिशा देणारी कोणतीही व्यक्ती असू शकतो.

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