गुरु म्हणजे नक्की कोण? शिष्य कोणाला म्हणावे? जाणून घ्या गुरु-शिष्याच्या पवित्र नात्याचे आध्यात्मिक स्वरूप...

Exploring Ancient Guru Traditions: येत्या २९ जुलैला देशभरात गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाईल. संस्कृत भाषेत 'गुरु' या शब्दाचा अर्थ अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारा असा होतो. प्राचीन काळापासून संस्कृतीत गुरूंना ईश्वरतुल्य स्थान दिले गेले आहे. वेद, पुराण आणि महाभारतातही गुरुचे महत्त्व सविस्तरपणे सांगण्यात आले आहे. भगवान शिवांना या जगातील पहिले गुरु मानले जाते, तर महर्षी वेदव्यासांचा जन्मदिवस 'गुरु पौर्णिमा' किंवा 'व्यास पौर्णिमा' म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या काळात गुरु फक्त आध्यात्मिक क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून तो शिक्षक, मार्गदर्शक आणि जीवनाला योग्य दिशा देणारी कोणतीही व्यक्ती असू शकतो..गुरु म्हणजे नक्की कोण?अंधार दूर करणारा: जो आपल्या जीवनातील अज्ञान, दुःख, एकटेपणा आणि अभाव दूर करून समृद्धी देतो, तो खरा गुरु होय.जीवनाला दिशा देणारा: गुरु केवळ माहिती देत नाही, तर माणसाला विचार करायला शिकवतो, योग्य निर्णय घेण्यासाठी मदत करतो आणि आयुष्याला सकारात्मक वळण देतो.विवेक देणारा: सत्य आणि असत्य, योग्य आणि अयोग्य यामधील फरक ओळखून, सारासार विचार करायला शिकवणारे गुरु असतात.दोन प्रकारचे गुरु: लौकिक मार्गदर्शन करणारे गुरु आणि आत्मज्ञान देऊन मोक्षाचा मार्ग दाखवणारे सद्गुरू असे गुरुंचे स्वरूप असते.त्रिविध रूप: 'ग' कार म्हणजे सिद्ध, 'र' कार म्हणजे पापाचे दहन करणारा आणि 'उ' कार म्हणजे विष्णूचे अव्यक्त रूप. गुरु हाच ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश मानला गेला आहे..Guru Purnima 2026: 28 की 29 जुलै? यंदा गुरुपौर्णिमा नेमकी कधी? उदयतिथीनुसार जाणून घ्या योग्य तारीख, तिथी आणि धार्मिक महत्त्व.शिष्य कोणाला म्हणावे ?सर्वस्व अर्पण करणारा: ज्या व्यक्तीने आपले तन, मन आणि सर्वस्व गुरूंना अर्पण करून त्यांनी सांगितलेली साधना निष्ठेने स्वीकारली आहे, त्याला खरा शिष्य म्हणतात.विद्यार्थी आणि शिष्यात फरक: शिक्षकाला फी दिली की काम संपते, पण गुरु आपल्याला आत्मज्ञान देतात; त्यामुळे त्यांच्यासाठी केलेले कोणतेही काम कधीही कमीच असते.आज्ञा पाळणारा: गुरुंच्या वचनांवर पूर्ण विश्वास ठेवून त्यांची आज्ञा पाळणे हे शिष्याचे कर्तव्य आहे.अहंकार नसलेला: ज्याच्या मनात मी-पणा उरलेला नाही आणि ज्याचे जीवन नेहमी गुरुंच्या विचारांवर चालते, तो उत्तम शिष्य असतो..गुरु-शिष्याचे पवित्र नाते कसे असते ?पवित्र नाते: या जगात गुरु-शिष्याचे नाते पवित्र असते. इतर नाती ही दिखाव्याची किंवा स्वार्थाची असतात, पण हे नाते पूर्णपणे ज्ञान आणि भक्तीवर चालते.कल्याण करणारा उद्देश: शिष्याला जशी स्वतःच्या प्रगतीची ओढ असते, तसेच गुरूंनाही आपल्या शिष्याचा उद्धार व्हावा हीच इच्छा असते.अखंड कृपा: एकदा गुरुंची कृपा झाली की ते शिष्याला कधीही सोडत नाहीत आणि प्रत्येक संकटात साथ देतात.कृतज्ञता: गुरुंनी दिलेल्या ज्ञानानुसार जगणे आणि त्यांच्या उपकारांची जाणीव ठेवणे म्हणजेच खरी गुरुपूजा होय.अनुसंधान राखणे: प्रपंच करत असताना आपले मन आणि लक्ष सतत सद्गुरूंच्या चरणी ठेवणे म्हणजेच खरे अनुसंधान होय..Chaturmas 2026: चातुर्मास कधीपासून ?जाणून घ्या श्रावण ते भाद्रपद महिन्याचे धार्मिक महत्त्व आणि नियम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.