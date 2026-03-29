Hanuman Jayanti 2026: यंदा हनुमान जयंती 1 की 2 एप्रिलला? जाणून घ्या तारीख, वेळ, शुभ मुहूर्त अन् संपूर्ण पूजाविधी

Hanuman Jayanti Puja Timings: दरवर्षी चैत्र महिन्यातील पौर्णिमा तिथीला रामभक्त हनुमानाची जयंती साजरी केली जाते. धार्मिका आणि पौराणिक मान्यतेनुसार याच दिवशी श्रीहनुमानाचा जन्म झाला होता. भारतासह जगभरात मोठ्या श्रद्धेने भाविक त्याची पूजा करतात. पुराणांनुसार, हनुमानाची कृपा लाभली तर व्यक्तीच्या आयुष्यातील सगळ्या अडी-अडचणी, संकटं आणि नकारात्मक शक्ती दूर व्हायला मदत होते. प्रभू श्रीरामालाही त्याच्या पराक्रमामुळे, भक्तीमुळे आणि निष्ठेमुळे संकटांवर मात करता आली, असं मानलं जातं. म्हणूनच हनुमान जयंती हा दिवस अत्यंत पवित्र आणि शुभ मानला जातो..तारीख आणि वेळ2026 मध्ये म्हणजे यावर्षी हनुमान जयंती 2 एप्रिल रोजी साजरी केली जाणार आहे. वैदिक पंचांगानुसार, चैत्र पौर्णिमा तिथी 1 एप्रिल रोजी सकाळी 7:06 वाजता सुरु होऊन 2 एप्रिल रोजी सकाळी 7:41 वाजता संपेल. पण परंपरेनुसार 2 एप्रिलला हनुमान जयंती साजरी केली जाईल..हनुमान जयंतीची पूजा विधी- हनुमानाचा जन्म सूर्योदयाच्या काळात झाल्याने, आपला दिवस ब्रह्ममुहूर्ताला म्हणजेच पहाटे लवकर उठून सुरू करा.- घर स्वच्छ करून सगळीकडे गंगाजल शिंपडा, यामुळे घरात पवित्र आणि शुभ असं वातावरण निर्माण होईल.- यानंतर आंघोळ करून मंदिरात किंवा घरातच हनुमानाची विधीपूर्वक पूजा करा..- पूजा केल्यानंतर हनुमानाला सिंदूर लावा आणि वस्त्र अर्पण करा.- तसेच, हनुमानाला आवडणारं चमेलीचं तेलही अर्पण करा.- पूजा पूर्ण झाल्यावर फुले, धूप, पान, गुलकंद आणि बदाम अर्पण करून नैवेद्य दाखवा.- त्यानंतर हनुमान चालिसा, सुंदरकांड आणि मारुतीस्तोत्र यांचं वाचन करा आणि शेवटी आरती करून प्रसाद वाटा..हनुमान जयंतीचे महत्त्वहनुमानाचा जन्म मंगळवारी झाला असल्यामुळे हा दिवस त्याच्या पूजेसाठी खूप शुभ मानला जातो. तसंच शनिवारीही अनेकजण हनुमानाची पूजा करतात. हनुमानाला भगवान शंकराचा अकरावा अवतार मानलं जातं. त्याच्यात जबरदस्त ताकद, प्रामाणिक भक्ती आणि चांगली बुद्धी यांचा सुंदर संगम दिसतो. तो अंजनी आणि केसरी यांचा मुलगा असला, तरी वायुदेवा आशिर्वीद असल्यामुळे त्याला 'पवनपुत्र' असंही म्हणतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.