Numerology: सीक्रेट्स सांगण्याआधी १०० वेळा करा विचार; 'या' मूलांकांच्या व्यक्तींशी खाजगी गोष्टी शेअर करणे पडू शकते महाग! जाणून घ्या अंकशास्त्र...

Numerology Personality Traits: प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्याच्या स्वभावातील गुण-दोष, आवडी-निवडी आणि व्यक्तिमत्त्वाबद्दल अनेक महत्त्वाची माहिती समोर येते. अंकशास्त्रानुसार (Numerology), काही लोक मनातील गुपिते जपण्यात अत्यंत पटाईत असतात, तर काहींच्या बाबतीत खाजगी गोष्टी शेअर करताना विशेष काळजी घेणे गरजेचे मानले जाते.अंकशास्त्रानुसार, मूलांक ३ आणि मूलांक ५ असलेल्या व्यक्तींशी आपल्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील किंवा गुप्त गोष्टी सांगताना सतर्क राहावे. या दोन्ही मूलांकांच्या व्यक्तींच्या बोलक्या स्वभावामुळे नकळतपणे तुमच्या खाजगी गोष्टी इतरांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असते..मूलांक ३ च्या व्यक्तींबद्दल काय सांगते अंकशास्त्र?ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ३ मानला जातो. अंकशास्त्रात या मूलांकाचा स्वामी गुरु (बृहस्पती) ग्रह मानला जातो.स्वभावाची वैशिष्ट्ये: मूलांक ३ च्या व्यक्ती अत्यंत मोकळ्या विचारांच्या, मनमिळाऊ आणि संवादप्रिय असतात. त्यांना नवीन लोकांशी भेटणे आणि विविध विषयांवर गप्पा मारणे आवडते.गोपनीयता न राहण्याचे कारण: गप्पा मारण्याच्या नादात या व्यक्ती समोरच्याशी इतक्या मोकळ्या होतात की, अनवधानाने दुसऱ्याची खाजगी गोष्ट किंवा सीक्रेट इतरांसमोर मांडून बसतात. कोणाचे सीक्रेट्स उघड करण्याचा यांचा कोणताही वाईट हेतू नसतो, पण त्यांच्या संवादाच्या पद्धतीमुळे खाजगी माहिती उघड होण्याची शक्यता निर्माण होते..Numerology: 'या' मूलांकाच्या दीर-वहिनीची जोडी का मानली जाते नंबर वन? नात्यात असते हसणे, चिडवणे, प्रेम अन् विश्वास... .मूलांक ५ च्या व्यक्तींशी संवाद साधताना काय काळजी घ्यावी?ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ५ असतो. या मूलांकाचा स्वामी बुध ग्रह मानला जातो.स्वभावाची वैशिष्ट्ये: ज्योतिषशास्त्रात बुध हा बुद्धिमत्ता, संवाद आणि वक्तृत्वाचा कारक मानला जातो. त्यामुळे मूलांक ५ च्या व्यक्ती बोलण्यात अत्यंत हुशार, चतुर आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्रिय असतात.गोपनीयता न राहण्याचे कारण: एखाद्या रंजक चर्चेदरम्यान किंवा गप्पा रंगलेल्या असताना, या व्यक्तींच्या तोंडून अनवधानाने तिसऱ्याच व्यक्तीसमोर गुप्त माहिती बाहेर पडू शकते. विशेषतः रंजक विषय सुरू असताना आपल्याजवळील सीक्रेट्स रोखून ठेवणे त्यांना कठीण जाते..चांगले मित्र, पण 'हा' समतोल आवश्यकअंकशास्त्र स्पष्ट करते की, मूलांक ३ आणि ५ असणाऱ्या व्यक्ती मनापासून वाईट नसतात किंवा त्या कोणाचा विश्वासघात करण्यासाठी असे करत नाहीत. त्या अत्यंत चांगल्या, मनमिळाऊ आणि मदत करणाऱ्या मित्र ठरू शकतात. पण, जर तुमच्याकडे एखादी अत्यंत महत्त्वाची किंवा अति-संवेदनशील माहिती असेल, तर ती या मूलांकाच्या व्यक्तींशी शेअर करताना थोडा विचार करणे फायदेशीर ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .Numerology: स्वतःचेच रील्स पुन्हा पुन्हा पाहतात 'या' मूलांकांचे लोक! पाहा कोणत्या तारखेला जन्मलेले लोक असतात 'सेल्फ लव्हर'... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.