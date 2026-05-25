Numerology : 'या' 4 मुलांकाच्या लोकांकडे असतो ज्ञानाचा खजिना; पण दुसऱ्यांना देतात चुकीची माहिती, यांच्यापासून रहा सावध

अंकशास्त्रात काही अशा गुप्त गोष्टी लपलेल्या असतात, ज्या सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडच्या आहेत.. काही लोक जन्मतःच एवढे कुशाग्र बुद्धीचे असतात की त्यांच्याकडे ज्ञानाचा अथांग खजिना असतो. राजकारण, समाजकारण, तंत्रज्ञान किंवा मानवी स्वभाव... या सर्व गोष्टींचे अचूक आकलन त्यांना असते. परंतु, या लोकांच्या व्यक्तिमत्त्वाला एक अतिशय गूढ आणि गडद बाजू असते. हे लोक आपले मूळ उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी किंवा स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी बऱ्याचदा समोरच्या व्यक्तीला संभ्रमात टाकतात आणि चुकीची किंवा अर्धवट माहिती देतात. त्यांच्या या चतुर खेळीमुळेच अंकशास्त्रात त्यांच्यापासून थोडे सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो. चला पाहूया नेमके कोणते आहेत ते ४ मूलांक!.मूलांक ४या यादीतील पहिला मूलांक आहे मूलांक ४, ज्याचा स्वामी 'राहू' हा छायाग्रह मानला जातो. राहूच्या प्रभावामुळे या लोकांची विचार करण्याची पद्धत जगापेक्षा पूर्णपणे वेगळी म्हणजेच 'आउट ऑफ बॉक्स' असते. त्यांच्या डोक्यात नवनवीन कल्पना आणि माहितीचा साठा असतो. परंतु, राहू हा भ्रम निर्माण करणारा ग्रह असल्यामुळे, हे लोक सहजासहजी आपले गुपिते कोणासमोर उघड करत नाहीत. जर कोणी यांच्याकडून महत्त्वाची माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला, तर हे लोक अत्यंत हुशारीने विषयाला बगल देतात आणि समोरच्याला चुकीच्या माहितीच्या चक्रव्यूहात अडकवून स्वतः बाजूला होतात..Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात एकदम प्रेमळ; नेहमी घेतात दुसऱ्यांची काळजी, पण यांच्यासाठी कोणच काही करत नाही.मूलांक ७या यादीतील दुसरा क्रमांक येतो तो मूलांक ७ चा, ज्याचा स्वामी रहस्यमयी 'केतू' ग्रह आहे. हे लोक प्रचंड अध्यात्मिक, विश्लेषक आणि संशोधक वृत्तीचे असतात. कोणत्याही गोष्टीच्या मुळाशी जाऊन सत्य शोधणे हा यांचा स्वभाव असतो, त्यामुळे यांच्याकडे ज्ञानाचे भांडार असते. मात्र मूलांक ७ चे लोक कमालीचे गुप्तहेर मानले जातात. त्यांना स्वतःची माहिती गुप्त ठेवायला आवडते. व्यावसायिक स्पर्धा किंवा स्वतःचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी ते आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना जाणीवपूर्वक चुकीच्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या टिप्स देतात ज्यामुळे समोरचा व्यक्ती संशयात पडतो..Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक बालपणापासून करतात संघर्ष, पण पंचवीस वयानंतर बदलून जाते नशीब, बनतात लखपति.मूलांक ५तिसरा महत्त्वाचा मूलांक आहे मूलांक ५, ज्याचा स्वामी 'बुध' म्हणजेच बुद्धीचा आणि संवादाचा देवता आहे. हे लोक अत्यंत चतुर, व्यापारी बुद्धीचे आणि वाक्चातुर्यात पटाईत असतात. वेळेनुसार आणि माणसानुसार स्वतःचे रंग बदलण्यात हे पटाईत असतात. त्यांच्याकडे प्रत्येक क्षेत्रातील व्यवहारिक ज्ञान असते. परंतु, जर त्यांना स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा असेल किंवा एखाद्या संकटातून स्वतःची सुटका करायची असेल तर ते अत्यंत आत्मविश्वासाने आणि गोड बोलून चुकीची माहिती किंवा खोट्या गोष्टी अशा पद्धतीने मांडतात की समोरच्याला ते शंभर टक्के खरे वाटते..Night Heat Reason : सूर्य मावळला तरी घरात उकडतंय? रात्रीसुद्धा एवढं गरम का वाटतं? वैज्ञानिकांनी सांगितलं आश्चर्यकारक कारण.मूलांक ८या यादीतील शेवटचा आणि अत्यंत शक्तिशाली अंक म्हणजे मूलांक ८, ज्याचा स्वामी 'शनिदेव' आहे. हे लोक अत्यंत गंभीर, कष्टाळू आणि रणनीती आखण्यात माहीर असतात. पैशांचे नियोजन आणि जगण्याचे कठीण तत्त्वज्ञान यांचे त्यांना अफाट ज्ञान असते. मात्र मूलांक ८ चे लोक सहसा कोणावरही लवकर विश्वास ठेवत नाहीत. आपल्या आयुष्यात किंवा व्यवसायात कोणी ढवळाढवळ केलेली त्यांना आवडत नाही. त्यामुळे जर कोणी त्यांच्या वैयक्तिक किंवा आर्थिक बाबींमध्ये नाक खुपसण्याचा प्रयत्न केला, तर ते समोरच्याला पूर्णपणे चुकीचा रस्ता दाखवून देतात, जेणेकरून तो व्यक्ती पुन्हा त्यांच्या वाटेला जाणार नाहीडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.