Shani Jayanti 2026 : शनि जयंतीला शनिदेवांसमोर हात जोडून नमस्कार का करू नये? मूर्तीसमोर का उभे राहू नये, जाणून घ्या

उद्या शनि जयंती साजरी होणार आहे. लाखो भक्त शनिदेवाची पूजा करणार आहेत. पण ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिदेवांची पूजा करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे खूप गरजेचे आहे. चुकीच्या पद्धतीने पूजा केल्यास उलट नुकसान होऊ शकते..हात जोडून नमस्कार का करू नये?शनिदेव न्यायाचे देवता आहेत. ते न्यायाधीशासारखे कर्माचे फळ देतात. न्यायालयात न्यायाधीशांना हात जोडून नमस्कार करत नाही, त्यांच्यासमोर डोके झुकवून आणि हात मागे ठेवून अभिवादन करतो. तसेच शनिदेवांना हात जोडू नका. असे केल्याने नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो.मूर्तीसमोर थेट उभे राहू नकाशनिदेवांची नजर खूप तीव्र आणि क्रूर मानली जाते. त्यामुळे त्यांच्या मूर्तीसमोर कधीही थेट उभे राहू नका. नेहमी मूर्तीच्या उजव्या किंवा डाव्या बाजूला उभे राहा. यामुळे त्यांच्या नजरेचा थेट परिणाम टाळता येतो आणि जीवनातील अडचणी कमी होतात..अडचणींत पूजा करताना सावध रहासाडेसाती किंवा दशा चालू असताना लोक मंदिरात जाऊन शनिदेवाला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न करतात. पण या वेळी छोट्या चुका होऊ शकतात. त्यामुळे शुभ फळ मिळण्याऐवजी अडचणी वाढू शकतात. म्हणून पूजेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करा..गरिबांचा अपमान आणि अप्रामाणिकपणा टाळाशनिदेवांना गरिबांचा अपमान आणि खोटेपणा अजिबात आवडत नाही. प्रामाणिक राहा, दिलेला शब्द पाळा. प्रामाणिक व्यक्तीला शनिदेव राजासारखे सन्मान देतात, तर खोट्या व्यक्तीला कठीण शिक्षा देतात.शनि जयंतीला पूजेची योग्य पद्धतशनिवारी सूर्योदयापूर्वी किंवा सूर्यास्तानंतर पूजा करा. स्वच्छ काळे किंवा निळे कपडे घाला. मूर्ती पश्चिम दिशेला तोंड करून ठेवा. मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावा. काळे तीळ, निळी फुले, शमीची पाने आणि मोहरीचे तेल अर्पण करा. प्रसाद म्हणून काळी उडीद किंवा खिचडी द्या..मंत्र जप आणि दान महत्त्वाचे'ॐ शं शनैश्चराय नमः' हा मंत्र किमान १०८ वेळा जप करा. शनि स्तोत्र किंवा शनि चालीसा वाचा. पूजेनंतर काळे तीळ, मोहरीचे तेल, लोखंड किंवा काळे वस्त्र दान करा. पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरी तेलाचा दिवा लावा. हनुमानाची पूजाही करा कारण हनुमानजी शनिदेवाचा प्रभाव कमी करतात.लाल वस्तू कधीही अर्पण करू नकालाल फुले, लाल चंदन किंवा लाल कपडे शनिदेवांना अर्पण करणे टाळा. शनिदेवांची पूजा नम्रतेने आणि शांत मनाने करा. या साध्या नियमांचे पालन केल्यास शनिदेव प्रसन्न होतात आणि जीवनातील अडथळे दूर होतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.