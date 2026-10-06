Vastu Tips: राजकारण आणि सरकारी नोकरीत यश मिळवून देतील घरातील 'या' २ दिशा; पण 'ही' एक चूक कधीही करू नका!

Vastu Tips for Politics & Govt Jobs: राजकारण, समाजकारण आणि प्रशासकीय/सरकारी सेवेत कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींसाठी मान-सन्मान, प्रतिष्ठा आणि जनतेचा विश्वास हीच खरी सर्वात मोठी संपत्ती असते. अनेकदा प्रचंड मेहनत करूनही नोकरीत बढती मिळत नाही, वरिष्ठांची अवकृपा होते किंवा राजकारणात जनतेचे समर्थन अचानक कमी होते. वास्तूशास्त्रानुसार (Vastu Shastra), याचे मुख्य कारण तुमच्या घरातील पूर्व (East) आणि दक्षिण (South) या दोन दिशांमधील वास्तू दोष असू शकते..घरातील पूर्व दिशा ही सत्ता, सामाजिक संबंध आणि आत्मबळाशी जोडलेली असते, तर दक्षिण दिशा ही शौर्य, प्रसिद्धी आणि प्रभावाचे प्रतीक मानली जाते. या दोन दिशांमध्ये काही त्रुटी किंवा दोष निर्माण झाल्यास, फक्त करिअरमध्येच अडथळे येत नाहीत, तर निष्कारण कलंक लागणे किंवा मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते. या दोन दिशांचे संतुलन कसे राखावे, ते सविस्तर जाणून घेऊया..Vastu Tips: घरात भिंतीवर जुने कॅलेंडर का ठेवू नये? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या कॅलेंडरची योग्य दिशा आणि नियम.पूर्व दिशा: सामाजिक संपर्क आणि सत्तेचा मार्ग (East Direction)पूर्व दिशा ही ग्रहांचा राजा मानल्या गेलेल्या 'सूर्यदेवा'ची दिशा आहे. ही दिशा व्यक्तीला उच्च आत्मबल, ख्याती आणि योग्य लोकांशी संपर्क प्रस्थापित करून देते.महत्त्व: सरकारी नोकरीत वरिष्ठांचे सहकार्य मिळणे आणि राजकारणात जनतेचा पाठिंबा मिळणे हे पूर्व दिशेच्या वास्तूवर अवलंबून असते.काय करावे?: पूर्व दिशेला हिरवा रंग (Green Color) वापरणे अतिशय शुभ मानले जाते. ही दिशा नेहमी खुली, स्वच्छ आणि हवादार ठेवावी.काय करू नये?: या दिशेला शौचालय (Toilet), स्वयंपाकघर किंवा जुने अडगळीचे सामान (Heavy Garbage) अजिबात ठेवू नये. पूर्व दिशेला पांढरा किंवा पिवळा रंग वापरल्याने वास्तू दोष निर्माण होतो, ज्यामुळे तुमच्याशी केवळ स्वार्थी लोक जोडले जातात..दक्षिण दिशा: शौर्य, प्रसिद्धी आणि दबदबा (South Direction)दक्षिण दिशेचा स्वामी मंगळ ग्रह आहे, जो धैर्य, साहस आणि ऊर्जेचे प्रतीक मानला जातो. समाजात तुमची वेगळी ओळख आणि नावलौकिक याच दिशेवरून ठरतो.महत्त्व: दक्षिण दिशा वास्तू दोषमुक्त असल्यास व्यक्तीला समाजात प्रचंड प्रसिद्धी आणि अधिकार मिळतात. याउलट दोष असल्यास अनिद्रा (Insomnia) आणि कायदेशीर अडचणी उद्भवू शकतात.काय करावे?: दक्षिण ही अग्नि तत्त्वाची दिशा असल्याने येथे स्वयंपाकघर (Kitchen) असणे अतिशय उत्तम मानले जाते. या भागात लाल किंवा नारंगी रंगाच्या छटा वापरणे फायदेशीर ठरते.काय करू नये?: दक्षिण दिशेला कधीही पाण्याची टाकी, खड्डा किंवा शौचालय बनवू नये. या दिशेला निळा किंवा काळा रंग देणे टाळावे; नाहीतर तुमच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसू शकतो..वास्तू दोषांमुळे होणारे मोठे नुकसानसरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि राजकारण्यांनी खालील गोष्टींची विशेष काळजी घेतली पाहिजे-निलंबनाची (Suspension) टांगती तलवार: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरातील पूर्व दिशा बिघडलेली असल्यास त्यांच्यावर खोटे आरोप होणे किंवा तडकाफडकी निलंबन होण्याची वेळ येऊ शकते.जनतेपासून दुरावा: राजकारण्यांच्या घरात पूर्व दिशेत दोष असल्यास, त्यांचा जनतेशी असलेला थेट संपर्क तुटतो आणि पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची साथ सुटते.सामाजिक अपमानाचा धोका: पूर्व आणि दक्षिण या दोन्ही दिशांमध्ये एकाच वेळी दोष निर्माण झाल्यास व्यक्तीला मोठ्या सामाजिक अपमानाला आणि बदनामीला सामोरे जावे लागू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: या ४ तारखांना जन्मलेल्या मुली वडील आणि नवऱ्यासाठी ठरतात समृद्धीचे प्रतीक! तुमच्या घरातही या तारखेला जन्माला आलीये का मुलगी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.