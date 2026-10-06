संस्कृती

Vastu Tips: राजकारण आणि सरकारी नोकरीत यश मिळवून देतील घरातील 'या' २ दिशा; पण 'ही' एक चूक कधीही करू नका!

Vastu Shastra for Politics and Govt Jobs: मान-सन्मान, प्रतिष्ठा अन् पदोन्नतीसाठी पूर्व आणि दक्षिण दिशेचे संतुलन अत्यंत महत्त्वाचे; वास्तू दोषामुळे येऊ शकते निलंबनाची वेळ!
Vastu Tips for Politics & Govt Jobs East & South Direction Rules

Vastu Tips for Politics & Govt Jobs: East & South Direction Rules

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Vastu Tips for Politics & Govt Jobs: राजकारण, समाजकारण आणि प्रशासकीय/सरकारी सेवेत कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींसाठी मान-सन्मान, प्रतिष्ठा आणि जनतेचा विश्वास हीच खरी सर्वात मोठी संपत्ती असते. अनेकदा प्रचंड मेहनत करूनही नोकरीत बढती मिळत नाही, वरिष्ठांची अवकृपा होते किंवा राजकारणात जनतेचे समर्थन अचानक कमी होते. वास्तूशास्त्रानुसार (Vastu Shastra), याचे मुख्य कारण तुमच्या घरातील पूर्व (East) आणि दक्षिण (South) या दोन दिशांमधील वास्तू दोष असू शकते.

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