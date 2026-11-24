Wedding muhurat 2027 January to June : तुळशीच्या लग्नानंतर विवाह सोहळ्यांचा हंगाम सुरू झाला आहे. आता ग्रामीण भागात लग्नसराईचा धुमधडाका पाहायला मिळणार आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये विवाहांची संख्या मर्यादित असल्याने अनेक कुटुंबांनी आगामी विवाह सोहळ्यांचे नियोजन आधीच सुरू केले आहे. .जानेवारी ते जून २०२७ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत विवाहांसाठी मुहूर्त असल्याने मंगल कार्यालये, केटरिंग, मंडप, सजावट आणि विवाह व्यावसायिकांना काम मिळणार आहे. यावर्षी लग्नाच्या नियोजनात पाणीटंचाईचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होणार असल्याने अनेक कुटुंबे विवाह सोहळे शक्य तितक्या लवकर पार पाडण्याची तयारी करत आहेत..उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यापासून ते स्वयंपाक आणि पाहुण्यांच्या आदरातिथ्यापर्यंत पाण्याची गरज असते. पाण्याच्या संभाव्य टंचाईमुळे कुटुंबांना लग्नाचे नियोजन करताना पाण्याच्या उपलब्धतेचाही विचार करावा लागत आहे. लग्न म्हटले की, पाण्याचा वापर आलाच. लग्न साध्या पद्धतीने असो अथवा मंगल कार्यालयात, पाण्याशिवाय मात्रा चालत नाही. दुष्काळसदृश स्थिती पाहता पाणीही काटकसरीने वापरावे लागणार आहे. पै-पाहुण्यांची सांगड घालताना पाण्याचाही विचार करावा लागणार आहे..Vivah Muhurat 2026-27 : यंदा विवाहासाठी जूनपर्यंत तब्बल 88 शुभ मुहूर्त; आपत्कालीन सिंहस्थ मुहूर्तांचाही समावेश, जाणून घ्या कोणत्या महिन्यात किती तारखा?.विवाहाचे मुहूर्तजानेवारी - २६, २७, २९फेब्रुवारी - २, ३, १०, ११, १२, १५, २१, २२, २४, २५, २७, २८मार्च - २, ४, १०, ११, १४, २३, २४, २५, २७, २९, ३१एप्रिल - १, ३, १६, १८, २१, २६, २८, २९, ३०मे - १, १३, १४, १५, १७, १९, २०, २१, २२, २५, २६, ३०, ३१जून १, २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.