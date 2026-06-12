Auspicious June 2026: यंदाचा जून महिना धार्मिकदृष्ट्या विशेष; जाणून घ्या काय आहे त्यामागचं कारण

जून २०२६ हा महिना इतर महिन्यांपेक्षा वेगळा मानला जात आहे. अनेक ज्योतिषी, धर्मगुरू आणि पंचांग अभ्यासक या महिन्याचा विशेष उल्लेख करत आहेत. इतकंच नाही तर या महिन्यातील काही दिवस अत्यंत शुभ आणि पुण्यदायी मानले जात आहेत. पण नेमकं जून महिन्यात असं काय घडत आहे, ज्यामुळे त्याला इतकं धार्मिक महत्त्व मिळालं आहे?.यामागील प्रमुख कारण म्हणजे अधिक मास. साधारणपणे दर अडीच ते तीन वर्षांनी येणारा हा विशेष महिना यंदा मे-जून या काळात आला आहे. जून महिन्याचा मोठा भाग अधिक मासात समाविष्ट असल्याने हा पूर्ण महिना पूजा, जप, दानधर्म आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी अत्यंत पवित्र मानला जात आहे. तसेच परमा एकादशी, निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती, अधिक मासातील शिवरात्री असे अनेक महत्त्वाचे धार्मिक दिवस याच महिन्यात येत असल्यामुळे जून २०२६ ला विशेष महत्त्व लाभले आहे..June 2026 Calendar : संकष्ट चतुर्थी, निर्जला एकादशी ते वट पौर्णिमा; जाणून घ्या जून महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी.जून २०२६ मधील महत्त्वाचे धार्मिक दिवस११ जून – परमा एकादशीपरमा एकादशी ही अधिक मासात येणारी विशेष एकादशी आहे. हा दिवस भगवान विष्णूंच्या पूजेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अनेक भाविक या दिवशी उपवास करतात आणि विष्णूंची भक्तिभावाने पूजा करतात.१२ जून – शुक्र प्रदोष व्रतहा दिवस भगवान शिवांना समर्पित आहे. शुक्रवारी येणाऱ्या प्रदोष व्रताला विशेष महत्त्व असते..१३ जून – मासिक कार्तिकी आणि अधिक मासिक शिवरात्रीया दिवशी भगवान कार्तिकेय (मुरुगन) आणि भगवान शिव यांची विशेष पूजा केली जाते. शिवभक्तांसाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.१४ जून – अधिक दर्श अमावस्याअधिक महिन्यातील अमावस्या असल्याने या दिवसाला खास धार्मिक महत्त्व लाभले आहे. या दिवशी अनेक लोक पितरांचे स्मरण करून विधीपूर्वक पूजा करतात आणि दानधर्मही करतात..Adhik Maas 2026: अधिक मासातील ३३ अनारसांचे रहस्य; जावयाला का दिलं जातं जाळीदार वाण?.गायत्री जयंती आणि निर्जला एकादशी१५ जून – गायत्री जयंती आणि निर्जला एकादशीया दिवशी वेदमाता गायत्री देवीचा जन्मोत्सव साजरा केला जातो. याच दिवशी निर्जला एकादशीचाही सण असतो. वर्षातील सर्वांत कठीण आणि अत्यंत महत्त्वाची एकादशी म्हणून ही एकादशी ओळखली जाते. या दिवशी अनेक भक्त पाण्याचाही त्याग करून कठोर उपवास करतात..इतर महत्त्वाचे दिवस३ जून – विभुवन संकष्टी चतुर्थी (भगवान गणेशासाठी)१५ जून – मिथुन संक्रांत (सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश करतो)१६ जून – चंद्र दर्शन१९ जून – स्कंद षष्ठी२९ जून – भानू सप्तमी, मासिक दुर्गाष्टमी, शनि प्रदोष व्रत आणि वट पौर्णिमा व्रतजून २०२६ मध्ये उपवास, पूजा, मंदिर दर्शन किंवा काही क्षण भक्ती आणि चिंतनासाठी देण्याची संधी अनेकदा मिळणार आहे. त्यामुळे श्रद्धा आणि अध्यात्माशी जोडून घेण्यासाठी हा महिना विशेष मानला जात आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.