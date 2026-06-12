संस्कृती

Auspicious June 2026: यंदाचा जून महिना धार्मिकदृष्ट्या विशेष; जाणून घ्या काय आहे त्यामागचं कारण

June 2026 Auspicious Month: यंदाचा जून महिना धार्मिक आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या विशेष का मानला जात आहे, हे जाणून घ्या.
June 2026 Auspicious Month

June 2026 Auspicious Month

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

जून २०२६ हा महिना इतर महिन्यांपेक्षा वेगळा मानला जात आहे. अनेक ज्योतिषी, धर्मगुरू आणि पंचांग अभ्यासक या महिन्याचा विशेष उल्लेख करत आहेत. इतकंच नाही तर या महिन्यातील काही दिवस अत्यंत शुभ आणि पुण्यदायी मानले जात आहेत. पण नेमकं जून महिन्यात असं काय घडत आहे, ज्यामुळे त्याला इतकं धार्मिक महत्त्व मिळालं आहे?

Loading content, please wait...
culture
June
Hindu mythology
Hindu calendar festivals